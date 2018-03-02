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    Российского рэпера не пустили в Украину в день концерта

    (обновлено: )156
    Российский рэп-исполнитель Антоха МС сообщил об отмене концертов в Киеве, Харькове и Днепре, не смотря на выданное заранее разрешение СБУ на проведение выступлений.
    Российский рэпер Антоха MC
    Фото facebook.com/antohamc

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Украина отказала во въезде российскому рэп-исполнителю Антоха МС, который планировал дать концерты в Киеве, Харькове и Днепре, говорится на его странице в Facebook.

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    Сообщается, что Служба безопасности Украины ранее выдала разрешение на концерты согласно принятому закону о гастролях российских артистов.

    "Дорогие друзья, мы вынуждены сообщить, что сегодняшний концерт Антоха МС в Киеве, Харькове, Днепре отменен по причине отказа во въезде артисту на территорию Украины! У нас были все необходимые документы, также мы заранее получили разрешения на проведение мероприятия в СБУ, но Антону все равно было отказано во въезде. Мы сделали все возможное, чтобы концерт состоялся, но к сожалению, есть решения перед которыми мы бессильны", — сказано на странице исполнителя.

    Одной из возможных причин отказа во въезде является выступление рэпера в Крыму в ноябре 2015 года.

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