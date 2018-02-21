Саакашвили запрещен въезд в Украину до 2021 года - адвокат

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну до 2021 года бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, заявил в среду РИА Новости его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

"Запрет на въезд до 2021 года", — заявил Чернолуцкий.

По его словам, защита считает такое решение незаконным и намерена его обжаловать.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.