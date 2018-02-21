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    Политика

    Саакашвили запрещен въезд в Украину до 2021 года - адвокат

    (обновлено: )17101
    Адвокат Михаила Саакашвили сообщил, что политику запрещен въезд до 2021 года. Защита считает такое решение незаконным и намерена его обжаловать.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну до 2021 года бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, заявил в среду РИА Новости его адвокат Руслан Чернолуцкий.

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    Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

    "Запрет на въезд до 2021 года", — заявил Чернолуцкий.

    По его словам, защита считает такое решение незаконным и намерена его обжаловать.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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