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    Госпогранслужба: 1500 иностранцам запрещен въезд из-за посещения Крыма

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    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия (24)

    (обновлено: )11804
    С начала 2018 года въезд в Украину запрещен уже более 30 иностранным гражданам, которые посетили Крым. Последний раз въезд запретили россиянке, которая летела в Украину через Минск.
    Система контроля биометрических данных иностранцев
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Около 1,5 тысячи иностранцев запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма, сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    Флаг Украины. Архивное фото
    УНИАН
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    "В течение 2017 года составлено почти 2,3 тысячи административных протоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято около 1,5 тысячи решений о запрете въезда на Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе более сотни артистов и деятелей культуры", — говорится в сообщении.

    По данным пограничников, с начала 2018 года уже выявлено более 30 человек, которые посещали Крым, нарушая украинское законодательство. Указывается, что накануне пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года гражданке РФ, которая прилетела рейсом из Минска, из-за того, что она посещала Крым.

    Ранее сообщалось, что корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Пакшин не смог въехать в Украину, куда он прилетел из Стамбула с туристическими целями. Журналист сутки провел в аэропорту "Борисполь".

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