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    Культура

    Известная украинская певица собралась на гастроли в Донецк

    (обновлено: )233997
    По словам народной артистки Украины Ирины Билык, очень скоро зрители смогут прийти на ее концерты в Донецке. Об этом она сказала после того, как на сцену ей вынес букет боец АТО.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Ирина Билык, facebook

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины Ирина Билык во время своего всеукраинского тура "Без грима. Самое лучшее. О Любви" сделала резкое заявление.

    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинское фото
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    Во время выступления в прифронтовых городах, в частности в Краматорске, она выразила надежду, что уже совсем скоро все зрители смогут увидеть ее в Донецке.

    "Очень скоро вы все будете на моих концертах в Донецке", — пообещала артистка в финале своего очередного концерта в рамках большого тура. Это она сказала после того, как на сцену ей вынес букет боец АТО.

    Ранее стало известно, что в адрес руководства Львовского театра оперы направлено письмо с требованием не допустить выступления Билык. Аналогичное требование распространили в Одессе представители "Правого сектора". 

    Напомним, в Одессе летом 2017 года разгорелся скандал вокруг выступления Билык в ночном клубе. Заведение было окружено радикалами, однако певица все-таки выступила перед публикой.

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