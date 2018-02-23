Известная украинская певица собралась на гастроли в Донецк

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины Ирина Билык во время своего всеукраинского тура "Без грима. Самое лучшее. О Любви" сделала резкое заявление.

Во время выступления в прифронтовых городах, в частности в Краматорске, она выразила надежду, что уже совсем скоро все зрители смогут увидеть ее в Донецке.

"Очень скоро вы все будете на моих концертах в Донецке", — пообещала артистка в финале своего очередного концерта в рамках большого тура. Это она сказала после того, как на сцену ей вынес букет боец АТО.

Ранее стало известно, что в адрес руководства Львовского театра оперы направлено письмо с требованием не допустить выступления Билык. Аналогичное требование распространили в Одессе представители "Правого сектора".

Напомним, в Одессе летом 2017 года разгорелся скандал вокруг выступления Билык в ночном клубе. Заведение было окружено радикалами, однако певица все-таки выступила перед публикой.