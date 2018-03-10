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    Ирина Билык

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Ирина Билык об агрессии России и оккупации Крыма. Видео
    Билык о России и Крыме. Дошло ли до радикалов, о чем сказала артистка? 
    04:21 07.03.2018
    5861Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Известная украинская певица подчеркнула, что считает агрессорами представителей российской власти, а не рядовых граждан РФ. Ирина Билык также убеждена, что Крым должен быть украинским.
    Ирина Билык
    Билык согласилась признать Россию "агрессором"
    22:34 06.03.2018
    1290
    Билык признала, что "Россия - агрессор, и эта страна оккупировала Крым". После этого активисты прекратили блокировать концерт и разошлись.
    Блокирование концерта певицы Ирины Билык во Львове
    "Коридор позора" для Билык. Как встретили певицу во Львове 
    21:45 06.03.2018
    1658
    Недовольные во вторник вечером сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр во Львове и не пропускали зрителей на концерт.
    Коридор позора во Львове перед концертом Билык
    Националисты устроили "коридор позора" перед концертом Билык во Львове
    21:24 06.03.2018
    927Радикальный экстремизм охватил Украину
    Недовольные сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр во Львове и не пропускают зрителей. По данным СМИ, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию "агрессором".
    Ирина Билык. Архивное фото
    Ура-патриоты против Билык. Радикалы готовятся к выборам
    19:56 06.03.2018
    1268Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По мнению политолога Руслана Бортника, активность националистов вокруг концерта певицы Ирины Билык связана с желанием пропиариться накануне предстоящих выборов.
    Радикалы С14. Архивное фото
    Радикалы из С14 готовят "теплый" прием Ирине Билык во Львове
    02:47 06.03.2018
    852
    Активисты различных общественных организаций, в том числе радикально настроенных, требуют от народной артистки Украины Ирины Билык "публично признать Россию агрессором".
    Ирина Билык
    Во Львове националисты выдвинули Билык последний ультиматум
    16:36 26.02.2018
    2788Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    От Львовского оперного театра требуют отменить концерт Ирины Билык 6 марта, если народная артистка Украины публично не заявит, что "Россия - агрессор".
    Ирина Билык. Архивное фото
    Известная украинская певица собралась на гастроли в Донецк
    20:17 23.02.2018
    5647
    По словам народной артистки Украины Ирины Билык, очень скоро зрители смогут прийти на ее концерты в Донецке. Об этом она сказала после того, как на сцену ей вынес букет боец АТО.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Радикалы намерены сорвать концерты Билык во Львове и Одессе - СМИ
    22:28 11.02.2018
    1053Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Руководству Львовского театра оперы и балета, где запланировано выступление певицы, уже направлено письмо с требованием не допустить концерта Билык.
    Ирина Билык
    "Я не должна была родиться". Известная певица шокировала признанием
    16:36 09.11.2017
    1206
    Когда мама певицы Ирины Билык была беременной, ей поставили диагноз "синдром Боткина". Врачи предлагали женщине избавиться от ребенка.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинскую поп-звезду не пустили на самолет в Белоруссию
    16:43 14.07.2017
    2329
    Популярная певица Ирина Билык сообщила, что приехала к ВИП-входу в аэропорта за 55 минут до взлета самолета, но ей сообщили, что что посадка закрыта.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Вы хотите песен? Нет, денег. Скандал с Билык и не только
    12:59 03.07.2017
    3551Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Скандал со срывом концерта Ирины Билык в Одессе обрастает новыми подробностями. На этот раз певица обвинила радикалов в вымогательстве денег. Последние это отрицают и называют обвинения "враньем". А всему виной, как всегда, оказался "непатриотизм" звезд.
    Ирина Билык
    Активист назвал враньем слова Билык о вымогательстве в Одессе
    09:34 03.07.2017
    828Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко пояснил, что выступал против концерта Билык в Одессе из-за посещения певицей Крыма, "регулярных публичных визитов в Москву, а также выступления в Кремле".
    Ирина Билык
    Билык о срыве концерта: националисты вымогали деньги
    15:55 02.07.2017
    1597Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам певицы Ирины Билык, активисты требовали деньги за то, чтобы не срывать ее концерт в Одессе, но делали это не напрямую.
    Одесский активист Демьян Ганул
    Суд отпустил участника столкновений перед концертом Билык в Одессе
    23:00 16.06.2017
    128Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе 8 июня произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Одного из задержанных активистов - Демьяна Ганула - отпустили под личное обязательство.
    Флаг ЕС
    Хроника 9 июня: подготовка к безвизу с ЕС, прогнозы инфляции
    10:49 10.06.2017
    384
    В Украине идут последние приготовления к безвизу с Европой, премьер-министр Гройсман пообещал поднять среднюю зарплату до 7 тысяч гривен, уровень инфляции растет, а президент Порошенко подписал закон о языковых квотах на ТВ.
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Свой-чужой. Украинские патриоты давят украинский шоу-бизнес
    13:29 09.06.2017
    2229Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Ура-патриоты добрались до примадонны украинской эстрады Ирины Билык. В четверг ее концерт прошел со скандалом и драками. Радикалы обвинили полицию в избиении и теперь намерены пикетировать облуправление МВД. А всему виной, как всегда, "непатриотизм" звезд.
    Ирина Билык
    Билык объяснила, зачем позвала полицию на свой концерт в Одессе
    06:59 09.06.2017
    1454Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам артистки, перед концертом поступила информация о готовящихся провокациях. Именно поэтому она обратилась к правоохранителям с просьбой поддержать ее.
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Уголовные дела открыты по факту столкновений во время концерта Билык
    04:32 09.06.2017
    814Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Правоохранители утверждают, что "ряд активистов начали намеренно провоцировать полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия, и посетителей концерта".
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Противники Билык собираются пикетировать главк одесской полиции
    02:46 09.06.2017
    331Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе, который прошел в четверг вечером, произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба.
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    Ирина Билык об агрессии России и оккупации Крыма. Видео
    Билык о России и Крыме. Дошло ли до радикалов, о чем сказала артистка? 
    04:21 07.03.2018
    5861
    Известная украинская певица подчеркнула, что считает агрессорами представителей российской власти, а не рядовых граждан РФ. Ирина Билык также убеждена, что Крым должен быть украинским.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Известная украинская певица собралась на гастроли в Донецк
    20:17 23.02.2018
    5647
    По словам народной артистки Украины Ирины Билык, очень скоро зрители смогут прийти на ее концерты в Донецке. Об этом она сказала после того, как на сцену ей вынес букет боец АТО.
    Ирина Билык
    Во Львове националисты выдвинули Билык последний ультиматум
    16:36 26.02.2018
    2788
    От Львовского оперного театра требуют отменить концерт Ирины Билык 6 марта, если народная артистка Украины публично не заявит, что "Россия - агрессор".
    Блокирование концерта певицы Ирины Билык во Львове
    "Коридор позора" для Билык. Как встретили певицу во Львове 
    21:45 06.03.2018
    1658
    Недовольные во вторник вечером сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр во Львове и не пропускали зрителей на концерт.
    Ирина Билык
    Билык согласилась признать Россию "агрессором"
    22:34 06.03.2018
    1290
    Билык признала, что "Россия - агрессор, и эта страна оккупировала Крым". После этого активисты прекратили блокировать концерт и разошлись.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Ура-патриоты против Билык. Радикалы готовятся к выборам
    19:56 06.03.2018
    1268
    По мнению политолога Руслана Бортника, активность националистов вокруг концерта певицы Ирины Билык связана с желанием пропиариться накануне предстоящих выборов.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Радикалы намерены сорвать концерты Билык во Львове и Одессе - СМИ
    22:28 11.02.2018
    1053
    Руководству Львовского театра оперы и балета, где запланировано выступление певицы, уже направлено письмо с требованием не допустить концерта Билык.
    Коридор позора во Львове перед концертом Билык
    Националисты устроили "коридор позора" перед концертом Билык во Львове
    21:24 06.03.2018
    927
    Недовольные сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр во Львове и не пропускают зрителей. По данным СМИ, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию "агрессором".
    Радикалы С14. Архивное фото
    Радикалы из С14 готовят "теплый" прием Ирине Билык во Львове
    02:47 06.03.2018
    852
    Активисты различных общественных организаций, в том числе радикально настроенных, требуют от народной артистки Украины Ирины Билык "публично признать Россию агрессором".
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