Недовольные сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр во Львове и не пропускают зрителей. По данным СМИ, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию "агрессором".
Скандал со срывом концерта Ирины Билык в Одессе обрастает новыми подробностями. На этот раз певица обвинила радикалов в вымогательстве денег. Последние это отрицают и называют обвинения "враньем". А всему виной, как всегда, оказался "непатриотизм" звезд.
Экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко пояснил, что выступал против концерта Билык в Одессе из-за посещения певицей Крыма, "регулярных публичных визитов в Москву, а также выступления в Кремле".
Перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе 8 июня произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Одного из задержанных активистов - Демьяна Ганула - отпустили под личное обязательство.
В Украине идут последние приготовления к безвизу с Европой, премьер-министр Гройсман пообещал поднять среднюю зарплату до 7 тысяч гривен, уровень инфляции растет, а президент Порошенко подписал закон о языковых квотах на ТВ.
Ура-патриоты добрались до примадонны украинской эстрады Ирины Билык. В четверг ее концерт прошел со скандалом и драками. Радикалы обвинили полицию в избиении и теперь намерены пикетировать облуправление МВД. А всему виной, как всегда, "непатриотизм" звезд.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Недовольные сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр во Львове и не пропускают зрителей. По данным СМИ, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию "агрессором".
Певица Ирина Билык дала концерт в одесском ресторане, несмотря на протесты. Здание во время выступления находилось под охраной полиции. Противники Билык пытались помешать концерту и расшатывали ограждение.