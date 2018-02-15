Билык ответила на попытки сорвать ее концерты во Львове и Одессе

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Певица Ирина Билык заявила, что помогает детям военных, погибших в зоне АТО, в ответ на попытки националистических организаций сорвать ее концерты во Львове и Одессы.

Ранее стало известно, что в адрес руководства Львовского театра оперы направлено письмо с требованием не допустить выступления Билык. Аналогичное требование распространили в Одессе представители "Правого сектора".

"Я хочу поблагодарить украинцев, которые приходят на мои концерты. Благодаря вам я имею возможность помогать детям воинов, погибшим в АТО. У меня состоялось уже восемь из 35-ти концертов моего нового украинского турне. Я рада, что залы были переполнены, потому что благодаря этому могу часть собранных в туре средств направить на поддержку маленьких мальчиков и девочек, отцы которых погибли в результате событий на Донбассе. Маленькие соотечественники должны чувствовать нашу благодарность и поддержку, как и те украинцы, которые вынуждены были покинуть Крым. Чужого горя не бывает. Будем чуткими. П.С. О благотворительности отчитаюсь отдельно", — написала Билык в Facebook.

Напомним, в Одессе летом 2017 года разгорелся скандал вокруг выступления Билык в ночном клубе. Заведение было окружено радикалами, однако певица все-таки выступила перед публикой.