Радикалы намерены сорвать концерты Билык во Львове и Одессе - СМИ

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Члены радикальных организаций пытаются сорвать концерт Ирины Билык во Львове, который должен там состояться 6 марта.

Руководству театра оперы и балета, где запланировано выступление, уже направлено письмо с требованием не допустить концерта Билык. Авторы обращения обвиняют ее в том, что она была на юбилейном концерте Филиппа Киркорова "в Кремлевском дворце, фактически возле места, где принимаются решения о войне против нашего государства".

Продюсер певицы Олег Збаращук прокомментировал "Вестям" ситуацию: "Мы в курсе этого письма и требований. И должны реагировать на эти вещи. Мы завтра дадим официальный ответ на них".

Кроме того, в Одессе активист "Правого сектора" Сергей Стерненко также призвал сорвать концерт Билык, назначенный на 19 марта: "Я, конечно, все понимаю. Шоу-бизнес — это, в первую очередь, все-таки бизнес. Деньги, ничего личного. Но, по моему мнению, достоинство и уважение к самим себе должны стоять выше любых денег. Тем более, что после всех скандалов Билык не принесла извинений украинцам, а только отгавкивалась в стиле "сам дурак", — написал Стерненко в Facebook.

Напомним, в Одессе летом 2017 года разгорелся скандал вокруг выступления Билык в ночном клубе. Заведение было окружено радикалами, однако певица все-таки выступила перед публикой.