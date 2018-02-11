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    Радикалы намерены сорвать концерты Билык во Львове и Одессе - СМИ

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (567)

    (обновлено: )39902
    Руководству Львовского театра оперы и балета, где запланировано выступление певицы, уже направлено письмо с требованием не допустить концерта Билык.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Члены радикальных организаций пытаются сорвать концерт Ирины Билык во Львове, который должен там состояться 6 марта.

    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинское фото
    Вы хотите песен? Нет, денег. Скандал с Билык и не только

    Руководству театра оперы и балета, где запланировано выступление, уже направлено письмо с требованием не допустить концерта Билык. Авторы обращения обвиняют ее в том, что она была на юбилейном концерте Филиппа Киркорова "в Кремлевском дворце, фактически возле места, где принимаются решения о войне против нашего государства".

    Продюсер певицы Олег Збаращук прокомментировал "Вестям" ситуацию: "Мы в курсе этого письма и требований. И должны реагировать на эти вещи. Мы завтра дадим официальный ответ на них".

    Кроме того, в Одессе активист "Правого сектора" Сергей Стерненко также призвал сорвать концерт Билык, назначенный на 19 марта: "Я, конечно, все понимаю. Шоу-бизнес — это, в первую очередь, все-таки бизнес. Деньги, ничего личного. Но, по моему мнению, достоинство и уважение к самим себе должны стоять выше любых денег. Тем более, что после всех скандалов Билык не принесла извинений украинцам, а только отгавкивалась в стиле "сам дурак", — написал Стерненко в Facebook.

    Напомним, в Одессе летом 2017 года разгорелся скандал вокруг выступления Билык в ночном клубе. Заведение было окружено радикалами, однако певица все-таки выступила перед публикой.

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