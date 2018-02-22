Украинский телеканал проверят из-за "Кавказской пленницы"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил новую проверку телеканалу ""Интер" из-за трансляции фильмов "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и "12 стульев" с участием артистов, которые "угрожают национальной безопасности" страны.

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"Телеканал "Интер", несмотря на то, что уже имеет две назначенные внеплановые проверки… в январе и феврале телеканал транслировал следующие фильмы: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя" и "В поисках капитана Гранта" режиссера Станислава Говорухина, а также "12 стульев" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" при участии Наталии Варлей. Итак, по результатам мониторинга и на основании жалобы гражданина Максима Рубца назначили "Интер" очередную проверку", — написал член совета Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

Сергей Костинский/Facebook, 22 февраля 2018

Сергей Костинский/Facebook, 22 февраля 2018

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.

Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.