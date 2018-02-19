Бутусов снимется в продолжении фильма "Место встречи изменить нельзя"

Фото Facebook Дмитрий Шагин

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге (Россия) арт-группа "Митьки" начала съемки продолжения фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".

Оригинальный пятисерийный фильм Говорухина вышел на экраны в 1979 году и был снят по мотивам детектива братьев Вайнеров "Эра милосердия".

Рабочее название новой картины "Митьковская встреча эры милосердия", сообщил в Facebook лидер "Митьков" Дмитрий Шагин.

"Мы уже двадцать лет не снимали кино. Со времен "Митьковских песен на "Авроре". В нашем фильме мы хотим показать, что эра милосердия все-таки наступила и все люди наконец-то стали братьями и сестрами", — отмечает Шагин.

Уже известно, что в картине будут сниматься актеры театра "Комик-Трест" Наталья Фиссон, Игорь Сладкевич и Илья Старосельский, а также один из главных "Лицедеев" Анвар Либабов. Фиссон играет Маньку Облигацию, Сладкевич выступит сразу в нескольких ролях, в том числе доктора Груздева. Его супругу сыграет директор "Комик-Треста" Татьяна Кондакова.

Фото Facebook Дмитрий Шагин Съемки продолжения фильма "Место встречи изменить нельзя"

Кроме профессиональных актеров, в картине будут задействованы музыканты Женя Любич и Вячеслав Бутусов. Любич сыграет Варю Синичкину, роль Бутусова пока не уточняется.

Сценарий написали Дмитрий Шагин (он же будет режиссером) и Андрей Кузьмин, а художником фильма станет Татьяна Шагина. Сейчас картина находится на стадии видеопроб.