Арт-группа "Митьки" анонсировала съемки картины с рабочим названием "Митьковская встреча эры милосердия". Кроме актеров театров "Комик-Трест" и "Лицедеи" в фильме будут задействованы музыканты Женя Любич и Вячеслав Бутусов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
Арт-группа "Митьки" анонсировала съемки картины с рабочим названием "Митьковская встреча эры милосердия". Кроме актеров театров "Комик-Трест" и "Лицедеи" в фильме будут задействованы музыканты Женя Любич и Вячеслав Бутусов.