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    Вячеслав Бутусов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Съемки продолжения фильма Место встречи изменить нельзя
    Бутусов снимется в продолжении фильма "Место встречи изменить нельзя"
    16:05 19.02.2018
    551
    Арт-группа "Митьки" анонсировала съемки картины с рабочим названием "Митьковская встреча эры милосердия". Кроме актеров театров "Комик-Трест" и "Лицедеи" в фильме будут задействованы музыканты Женя Любич и Вячеслав Бутусов.
    Музыкант Вячеслав Бутусов
    Бутусов прокомментировал внесение его в базу "Миротворца"
    19:24 03.06.2017
    1562Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как заявил рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов на пресс-конференции, он приезжает в Крым с концертами последние тридцать лет.
    Музыкант Вячеслав Бутусов
    Музыканту Вячеславу Бутусову исполнилось 55 лет
    20:25 15.10.2016
    344
    В 2011 году за большие заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность Вячеслав Бутусов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Съемки продолжения фильма Место встречи изменить нельзя
    Бутусов снимется в продолжении фильма "Место встречи изменить нельзя"
    16:05 19.02.2018
    551
    Арт-группа "Митьки" анонсировала съемки картины с рабочим названием "Митьковская встреча эры милосердия". Кроме актеров театров "Комик-Трест" и "Лицедеи" в фильме будут задействованы музыканты Женя Любич и Вячеслав Бутусов.
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