Британская киноакадемия назвала лучший фильм года

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Фильм английского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" собрал больше всех наград на вручении премии Британской академии кино- и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts, BAFTA), следует из итогов награждения.

Фильм, претендовавший на победу в девяти номинациях, взял премии в пяти категориях, в частности, за лучший фильм и лучший британский фильм. Премии за лучшую женскую роль удостоилась 60-летняя американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню Милдред Хейс. Приз за лучшую мужскую роль второго плана досталась Сэму Рокуэллу, сыгравшему офицера Диксона. Сценарий ленты также удостоился звания "Лучший оригинальный сценарий".

Лучшим режиссером назван мексиканец Гильермо дель Торо за драму "Форма воды". Картина, являющаяся лидером по числу номинаций на премию "Оскар", также собрала награды за работу художника-постановщика и музыкальное оформление.

Лучшим актером признан Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

Российский режиссер Андрей Звягинцев с фильмом "Нелюбовь" в номинации на лучший иностранный фильм уступил южнокорейской мелодраме "Служанка", повествующей об истории девушки по имени Сук-хи.

Семьдесят первая церемония награждения состоялась в воскресенье вечером в Королевском Альберт-Холле. Среди прославленных актеров, режиссеров и гостей торжественного мероприятия были замечены Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт.

BAFTA — независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Академия была образована 16 апреля 1947 года под руководством британского кинорежиссера и сценариста Дэвида Лина и называлась Британской Академией кино.