Актера Джеффри Раша обвиняют в "неподобающих прикосновениях" на сцене

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Австралийского актера Джеффри Раша в суде обвиняют в том, что он неподобающим образом дотрагивался до своей коллеги на сцене, несмотря на ее просьбы прекратить это делать, сообщает портал nine.com.au.

Ранее театральная компания Sydney Theatre Company (STC) выпустила заявление, в котором сообщила о получении жалобы в отношении Джеффри Раша из-за его "неподобающего поведения" во время постановки "Короля Лира" в 2015 году. Оно было опубликовано изданием Daily Telegraph. Сам 66-летний Раш отверг обвинения и обратился в компанию за объяснениями, кто и в чем именно его обвиняет, но компания отказалась раскрыть подробности. Раш подал в суд на Daily Telegraph за клевету. Впоследствии актер оставил пост президента Австралийской академии кинематографии и телевидения (AACTA).

По данным портала, адвокат издания Daily Telegraph Том Блэкберн заявил суду в понедельник, что Раш несколько раз трогал свою коллегу во время спектакля в 2015 году так, что ей было некомфортно, и "таким образом, как он раньше не делал".

"Она попросила перестать, но он не остановился. Он продолжил это делать. Наша позиция в том, что это неподобающе само по себе", — приводит портал слова Блэкберна.

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Адвокат Раша Ричард Макхью назвал обвинения невразумительными. Он заявил, что в обвинении точно непонятно, каким именно было предполагаемое поведение актера. По его словам, Раш должен был дотрагиваться до своей коллеги по сценарию, и неясно, каким образом то, как он ее трогал, могло измениться за время представления.

"Пока неясно, что они говорят. Не просто неясно, это совершенно туманно", — заявил Макхью.

Ранее сообщалось, что американская актриса, снявшаяся в сериале "Доктор Хаус", обвинила певца Мэрилина Мэнсона в домогательствах.