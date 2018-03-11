Театральная компания Sydney Theatre Company (STC) выпустила заявление, в котором сообщила о получении жалобы в отношении Джеффри Раша из-за его "неподобающего поведения" во время постановки "Короля Лира" в 2015 году.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Театральная компания Sydney Theatre Company (STC) выпустила заявление, в котором сообщила о получении жалобы в отношении Джеффри Раша из-за его "неподобающего поведения" во время постановки "Короля Лира" в 2015 году.