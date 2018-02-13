Кардашьян покорила сеть фото в черном белье

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян порадовала 107 миллионов подписчиков в Instagram новым фото.

Смотрите также: Чемпионка России показала прелести спортивного тела

Снимок, на котором 37-летняя светская львица запечатлена в черном белье, менее чем за час набрал почти 900 тысяч "лайков".

Подписчики восхищаются фигурой Кардашьян, но некоторые посоветовали звезде "немного прикрываться".

Ким Кардашьян/Instagram Ким Кардашьян

Накануне украинская певица Светлана Лобода разместила в соцсети два новых снимка, на которых она запечатлена в голубом наряде. Одна из подписчиков посоветовала звезде вернуть прическу, так как нынешняя похожа на стиль Кардашьян.