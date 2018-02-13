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    Культура

    Кардашьян покорила сеть фото в черном белье

    (обновлено: )599
    На новом снимке 37-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян предстала в черном белье. Фотография менее чем за час набрала почти 900 тысяч "лайков".
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян/Instagram

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян порадовала 107 миллионов подписчиков в Instagram новым фото. 

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    Снимок, на котором 37-летняя светская львица запечатлена в черном белье, менее чем за час набрал почти 900 тысяч "лайков".

    Подписчики восхищаются фигурой Кардашьян, но некоторые посоветовали звезде "немного прикрываться".

    Ким Кардашьян/Instagram
    Ким Кардашьян

    Накануне украинская певица Светлана Лобода разместила в соцсети два новых снимка, на которых она запечатлена в голубом наряде. Одна из подписчиков посоветовала звезде вернуть прическу, так как нынешняя похожа на стиль Кардашьян.

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