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    Кимберли Кардашян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
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    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян показала, как топлес есть спагетти
    13:43 07.03.2018
    832
    Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала своих поклонников новой провокационной фотографией топлесс.
    Киевская Ким Кардашьян Алена Омнович
    Киевлянка своими смелыми фото затмила Ким Кардашьян 
    18:08 28.02.2018
    47746
    23-летнюю киевлянку Елена Омович называют украинской Ким Кардашьян. Красавица привлекла внимание более одного миллиона подписчиков в Instagram.
    Ким Кардашьян
    Кардашьян покорила сеть фото в черном белье
    17:08 13.02.2018
    1909
    На новом снимке 37-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян предстала в черном белье. Фотография менее чем за час набрала почти 900 тысяч "лайков".
    Ким Кардашьян
    Соцсети возмущены фото Ким Кардашьян топлес, сделанным ее дочерью
    09:09 09.02.2018
    2817
    Одни пользователи призвали на помощь социальных работников и обвинили Кардашьян в аморальном поведении, а другие встали на ее защиту.
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян шокировала откровенными фото (18+)
    12:29 30.01.2018
    3028
    В Instagram Ким Кардашьян появились откровенные снимки в стиле "ретро", на которых светская львица практически обнаженная.
    Ким Кардашян
    Стало известно необычное имя дочери Ким Кардашьян
    20:30 23.01.2018
    399
    Звезды назвали дочь в честь города. с "городом ветров" у Канье Уэста связаны очень трогательные воспоминания. Его родители развелись, когда ему было три года, после чего Канье со своей матерью переехали в Чикаго, штат Иллинойс.
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян стала мамой в третий раз
    20:49 16.01.2018
    1208
    Как сообщают источники, Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз. Суррогатная мать, которая вынашивала малыша звезд, родила в понедельник, 15 января.
    Ким Кардашьян в новом образе
    Главная светская львица США шокировала новым имиджем
    14:00 28.12.2017
    643
    Американская знаменитость Ким Кардашьян, которая также является супругой известного исполнителя Канье Уэста, в очередной раз порадовала своих поклонников откровенным и вызывающим образом.
    Украшения Ким Кардашьян
    Голая и вся мерцает. Ким Кардашьян разделась для образа
    12:45 28.11.2017
    2902
    Знаменитость Ким Кардашьян продолжает будоражить кровь своих поклонников яркими и смелыми фотоснимками. Практически каждая ее фотосессия вызывает шквал эмоций у пользователей соцсетей
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян заработала 10 млн долларов за день
    10:59 17.11.2017
    606
    Одна из самых знаменитых сестер Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за парфюм, который она выпустила сутки назад. Линейка духов включает три аромата.
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян снялась в провокационной фотосессии
    13:00 16.11.2017
    2501
    Американская звезда звезда реалити-шоу Ким Кардашян рассказала, что они с сестрой были одержимы разными запахами и полюбили мир моды и красоты с детства.
    Особняк Ким Кардашьян, который купила украинка
    Украинка купила особняк Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе
    13:44 09.11.2017
    828
    Начинающая певица из Украины купила роскошный дом в Калифорнии, чтобы сделать там студию звукозаписи. В особняке шесть спален и восемь ванных комнат.
    Без целлюлита! Ким Кардашьян порадовала поклонников на пляже 
    21:48 21.09.2017
    1757
    На новых фотографиях видно, что кожа на ягодицах у звезды невероятно гладкая и упругая, а целлюлит, который совсем недавно ужаснул фанатов, бесследно исчез.
    Ким Кардашьян
    Голая Ким Кардашьян на дереве взволновала соцсети
    14:59 06.09.2017
    3657
    Мнения подписчиков Кардашьян разделились: одни посчитали снимок слишком вульгарным и непристойными для матери двоих детей, другие же оценили красоту кадра, сравнив его с произведением искусства.
    Американская актриса К.Кардашьян. Архивное фото
    Кардашьян заявила, что ее дочь управляла бы США лучше, чем Трамп
    05:46 01.09.2017
    165
    Знаменитость американского телевидения в интервью арабскому изданию заявила, что наибольшее разочарование у нее вызывает то, что США откатываются назад.
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    Ким Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа 
    15:47 28.08.2017
    1413
    Американская звезда реалити-шоу не дает своим поклонникам отдохнуть. Ведь их интерес - ее заработок. В этот раз Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии в новом образе.
    Модель за $470 тыс закачала в ягодицы 2 литра жира
    Цель - Кардашьян. Модель за $470 тыс закачала в ягодицы 2 литра жира 
    14:47 20.07.2017
    1935
    Для того чтобы превзойти Ким Кардашьян, за последние семь лет бразильянка сделала операции на груди и носе, провела процедуру липосакции, а также удалила четыре ребра.
    Ким Кардашьян
    У следователей появилась зацепка в деле об ограблении Кардашьян - СМИ
    00:52 12.10.2016
    100
    По данным СМИ, рядом с отелем была обнаружена одна из украденных драгоценностей звезды. Отмечалось, преступники могли оставить следы ДНК на драгоценном камне. По другим сведениям, похитители не оставили никаких следов.
    Украшения Ким Кардашьян
    Золото, бриллианты. Драгоценные украшения Ким Кардашьян 
    08:59 05.10.2016
    787
    По мнению главы парижского дома моды Chanel Карла Лагерфельда, ограбление Ким Кардашьян стало закономерным следствием того, как звезда реалити-шоу открыто демонстрировала свои богатства.
    Флаги США и России. Архивное фото
    О чем пишут мировые СМИ: разрыв отношений РФ и США по Сирии, ограбление Кардашьян
    12:43 04.10.2016
    680РФ и США: железный занавес
    Передовицы мировых СМИ пишут о приостановке сотрудничества США и России по Сирии, политическом кризисе в Колумбии, а также дерзком ограблении в Париже американской звезды Ким Кардашьян.
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    Киевская Ким Кардашьян Алена Омнович
    Киевлянка своими смелыми фото затмила Ким Кардашьян 
    18:08 28.02.2018
    47746
    23-летнюю киевлянку Елена Омович называют украинской Ким Кардашьян. Красавица привлекла внимание более одного миллиона подписчиков в Instagram.
    Ким Кардашьян
    Соцсети возмущены фото Ким Кардашьян топлес, сделанным ее дочерью
    09:09 09.02.2018
    2817
    Одни пользователи призвали на помощь социальных работников и обвинили Кардашьян в аморальном поведении, а другие встали на ее защиту.
    Ким Кардашьян
    Кардашьян покорила сеть фото в черном белье
    17:08 13.02.2018
    1909
    На новом снимке 37-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян предстала в черном белье. Фотография менее чем за час набрала почти 900 тысяч "лайков".
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян показала, как топлес есть спагетти
    13:43 07.03.2018
    832
    Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала своих поклонников новой провокационной фотографией топлесс.
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