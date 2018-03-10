Звезды назвали дочь в честь города. с "городом ветров" у Канье Уэста связаны очень трогательные воспоминания. Его родители развелись, когда ему было три года, после чего Канье со своей матерью переехали в Чикаго, штат Иллинойс.
По данным СМИ, рядом с отелем была обнаружена одна из украденных драгоценностей звезды. Отмечалось, преступники могли оставить следы ДНК на драгоценном камне. По другим сведениям, похитители не оставили никаких следов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Американская светская львица Ким Кардашьян впервые снялась обнаженной для обложки мужского журнала GQ. Откровенные фотографии появились на ее странице в Instagram, а также на странице самого издания в этой же соцсети.