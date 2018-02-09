Соцсети возмущены фото Ким Кардашьян топлес, сделанным ее дочерью

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Знаменитая Ким Кардашьян не перестает шокировать пользователей соцсетей. На этот раз людей возмутил ее снимок, на котором она запечатлена с обнаженной спиной, пишет "Сплетник".
Дело в том, что автором этого снимка стала ее четырехлетняя дочь Норт Уэст. Так, в зеркале на фотографии видно отражение дочери Ким.
Ким Кардашьян
Одни пользователи призвали на помощь социальных работников и обвинили Кардашьян в аморальном поведении, а другие встали на ее защиту.
"Может, Норт играла с камерой, когда мама переодевалась", — предположил один из комментаторов снимка.
Ранее Ким Кардашьян предстала перед объективом практически обнаженной.