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    Культура

    Соцсети возмущены фото Ким Кардашьян топлес, сделанным ее дочерью

    (обновлено: )199703
    Одни пользователи призвали на помощь социальных работников и обвинили Кардашьян в аморальном поведении, а другие встали на ее защиту.
    Ким Кардашьян
    @kimkardashian

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Знаменитая Ким Кардашьян не перестает шокировать пользователей соцсетей. На этот раз людей возмутил ее снимок, на котором она запечатлена с обнаженной спиной, пишет "Сплетник".

    Дело в том, что автором этого снимка стала ее четырехлетняя дочь Норт Уэст. Так, в зеркале на фотографии видно отражение дочери Ким.

    instagram.com/kimkardashian/?hl=ru
    Ким Кардашьян

    Одни пользователи призвали на помощь социальных работников и обвинили Кардашьян в аморальном поведении, а другие встали на ее защиту.

    "Может, Норт играла с камерой, когда мама переодевалась", — предположил один из комментаторов снимка.

    Ранее Ким Кардашьян предстала перед объективом практически обнаженной.

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