Spice Girls планирует отправиться в мировое турне – СМИ

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Британская поп-группа Spice Girls планирует воссоединиться и уже в конце лета поехать на гастроли в Великобританию и США, сообщает интернет-издание TMZ, специализирующееся на новостях о знаменитостях, со ссылкой на источники, близкие к коллективу.

На прошлой неделе, по данным издания, пять участниц группы встретились со своим бывшим менеджером Саймоном Фуллером, для того чтобы обсудить примерный план по организации гастролей. Как сообщили порталу источники, группа намеревается дать несколько концертов в Англии, а потом направиться в США. Организацией мирового турне группы, по данным TMZ, займется Фуллер. Издание подчеркивает, что группа пока только начала планирование концертов, но все участницы уже выразили заинтересованность в проведении тура. Записывать новые песни поп-группа пока не собирается, отмечает издание.

В начале февраля британский таблоид Sun сообщил, что поп-группа Spice Girls воссоединится, после того как участница коллектива Виктория Бекхэм согласилась принять участие в совместной работе. Однако тогда источник, близкий к участницам коллектива, сообщал, что Бекхэм и Джери Холлиуэлл не могут принять участие в полноценном туре из-за семейных обстоятельств и деловых договоренностей.

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Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.