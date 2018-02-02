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    Культура

    Виктория Бекхэм подтвердила, что Spice Girls воссоединятся

    (обновлено: )60
    На своей странице в соцсети Виктория опубликовала пару фотографий, на которых запечатлена с остальными девушками знаменитой группы.
    Spice Girls
    instagram.com/victoriabeckham

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. 

    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    instagram.com/zoeygrossman
    "Ангелы" Victoria's Secret разделись на пляже
    Певица и дизайнер Виктория Бекхэм подтвердила воссоединение группы Spice Girls.

    Об этом она написала в Instagram.

    "Обожаю моих девушек! Так много поцелуев!" — написала Бекхэм в комментарии к снимку, на котором изображена с Эммой Бантон, Джери Холливелл, Мелани Браун и Мелани Чисхолм.

    Ранее издание Sun со ссылкой на источники сообщило о готовящемся воссоединении группы в 2018 году. В частности, планировалось провести запись альбома и съемки специальной телевизионной программы.

    Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.

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