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    Скандальный российский музыкант прокомментировал воссоединение Spice Girls

    (обновлено: )95
    По словам Юрия Лозы, он всегда за то, чтобы люди думали, экспериментировали и "удивляли нас чем-то". Музыкант ожидает, что участницы Spice Girls не будут петь старые песни.
    Участницы группы Spice Girls. Архивное фото
    facebook.com/SpiceGirlsNews

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Российскому музыканту Юрию Лозе нравится, как выглядят участницы британской поп-группы Spice Girls, и назвал новость об их воссоединении хорошей.

    Ранее издание Sun сообщило, что поп-группа Spice Girls воссоединится после того, как участница коллектива Виктория Бэкхем согласилась принять участие в совместной работе.

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    "Если они хорошо выглядят, пускай поют. Вы знаете, очень многие группы распадались и объединялись, наверняка, они к этому готовились. Если есть интерес определенный к музыке, то можно собраться, спеть, почему бы и нет. Раньше у них получалось красиво, но они периодически выступали, почему сейчас взять и не спеть", — сказал РИА Новости Лоза.

    Музыкант подчеркнул, что он всегда за то, чтобы люди думали, экспериментировали и "удивляли нас чем-то".

    "Опять же если они старые песни будут петь, то это неправильно. Помимо старого материала нужно что-то новенькое предложить. Если кто-то им напишем, они то сами не особо композиторы и поэты, им всегда писали серьезные ребята. Вот если они напишут достойный материал, то почему нет", — добавил собеседник агентства.

    Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бэкхем), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.

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