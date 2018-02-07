Рекламировали обувь, а показали трусики. Откровенный тандем Хадид и Мосс

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Одни из самых известных супермоделей в мире — Джиджи Хадид и Кейт Мосс — впервые встретились вместе на съемочной площадке рекламной кампании Stuart Weitzman, производящей обувь.

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Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, их тандем невероятно гармонично смотрелся в кадре, пишет ELLE.

stuartweitzman.com Джиджи Хадид и Кейт Мосс

Неожиданный союз 22-летней Джиджи Хадид и 44-летней Кейт Мосс обещает стать абсолютным хитом. Также на некоторых кадрах к супермоделям присоединился манекенщик Джордан Барретт.

stuartweitzman.com Джиджи Хадид и Кейт Мосс

В ходе новой рекламной кампании их герои меняют белоснежные струящиеся наряды на брутальные и сексуальные комплекты из полупрозрачного шифона и кожи.

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