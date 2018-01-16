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    Культура

    Журналистов госТВ массово сокращают по всей стране

    (обновлено: )36770
    По словам главы Нацсоюза журналистов Сергея Томиленко, в правлении телекомпании есть своя аргументация необходимости сокращения структуры, но "красивые стратегии воплощаются-то некрасивыми методами".
    Журналисты в Верховной Раде
    twitter.com/S_Andrushko

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Журналисты Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) после новогодних праздников начали массово получать предупреждения о сокращении, сообщает в Facebook глава Нацсоюза журналистов Сергей Томиленко.

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    Их ставят перед выбором — либо соглашаться на переезд в другие области на низкооплачиваемые или "декретные" должности, либо просто увольняться. Поэтому журналисты жалуются в Нацсоюз журналистов на масштабные увольнения в структуре общественного вещания, которые инициировало руководство НОТУ.

    "Конечно, в правлении есть своя аргументация необходимости сокращения структуры. Но красивые стратегии воплощаются-то некрасивыми методами. Не по-человечески…" — считает Томиленко.

    Ранее сообщалось, что журналисты украиноязычной газеты "Экспресс" организовали под стенами Львовской облгосадминистрации масштабную акцию протеста "Красная карточка для Гройсмана".

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