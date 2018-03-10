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У НОТУ нет денег на трансляцию выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии. Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обеих игр составляет 3 миллиона долларов.