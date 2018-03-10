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    НОТУ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Журналисты в Верховной Раде
    Журналистов госТВ массово сокращают по всей стране
    15:55 16.01.2018
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    По словам главы Нацсоюза журналистов Сергея Томиленко, в правлении телекомпании есть своя аргументация необходимости сокращения структуры, но "красивые стратегии воплощаются-то некрасивыми методами".
    Зураб Аласания. Архивное фото
    Аласания посетовал на урезание финансирования, сравнив НОТУ с НАБУ
    03:13 08.12.2017
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    По словам генерального директора ПАО "НОТУ" Зураба Аласании, послы 20 стран Европы и США направили письмо властям Украины с призывом поддержать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.
    Олимпиада-2020 в Японии
    У Украины нет денег на трансляцию Олимпиады в Корее и Японии
    18:06 12.09.2017
    191
    У НОТУ нет денег на трансляцию выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии. Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обеих игр составляет 3 миллиона долларов.
    Евровидение в Украине
    Украина обжалует "крупный штраф" за недопуск России на Евровидение
    18:22 29.06.2017
    785Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    НОТУ считает, что санкции являются необоснованными. Киев будет обжаловать такие санкции "согласно правилам, действующим в Европейском вещательном союзе, и уставу ЕВС".
    Логотип Евровидения
    Ответственный за организацию Евровидения в Киеве подал в отставку
    00:16 03.06.2017
    465Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По словам журналиста Романа Винтонива, более известного как Майк Щур, Павел Грицак подал заявление об отставке после того, как разгорелся скандал из-за наличия незакрытых сделок по проведению конкурса.
    Телевышка
    Избраны шесть членов правления НОТУ
    19:19 15.05.2017
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    Сообщается, что Члены наблюдательного совета голосовали за каждого кандидата отдельно, с каждым из членов правления будет подписан отдельный контракт.
    Евровидение в Украине
    Украина обвинила Россию в создании негатива вокруг Евровидения
    14:14 14.04.2017
    1525Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины говорится, что Москва изначально не планировала участвовать в песенном конкурсе, который пройдет в Киеве.
    Зураб Аласания
    Аласания возглавил набсовет Национальной общественной телерадиокомпании
    02:18 11.04.2017
    50
    Всего на должность председателя НОТУ претендовали восемь кандидатов. В первом туре одинаковое количество, по 8 голосов, набрали Зураб Аласания и Олег Наливайко, во втором туре победил Аласания с 10 голосами.
    Певица Юлия Самойлова
    Организаторы Евровидения выполнят запрет СБУ на въезд Самойловой
    18:37 22.03.2017
    972Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщает, что как вещатель-организатор песенного конкурса "выполняет и будет продолжать выполнять решения органов государственной власти Украины".
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Сотрудникам НОТУ запретили давать интервью
    00:54 18.03.2017
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    Как говорится в приказе руководства телерадиокомпании, за его невыполнение сотрудников будут привлекать к дисциплинарной ответственности.
    Евровидение-2017. Логотип
    Конфликт среди организаторов Евровидения-2017: НОТУ озвучила свою версию
    22:51 13.02.2017
    821Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Часть работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которые работали над организацией Евровидения-2017 в Киеве, заявили о выходе из проекта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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