У НОТУ нет денег на трансляцию выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии. Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обеих игр составляет 3 миллиона долларов.
По словам журналиста Романа Винтонива, более известного как Майк Щур, Павел Грицак подал заявление об отставке после того, как разгорелся скандал из-за наличия незакрытых сделок по проведению конкурса.
Всего на должность председателя НОТУ претендовали восемь кандидатов. В первом туре одинаковое количество, по 8 голосов, набрали Зураб Аласания и Олег Наливайко, во втором туре победил Аласания с 10 голосами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".