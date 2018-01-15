Эксцентричная Ратаковски предстала в образе богини в соцсетях (18+)

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в соцсетях свое фото в костюме Венеры.

Красавица супермодель, которая совсем не стесняется раздеваться в клипах и фотосессиях, появилась в виде богини. На этот раз профиль Эмили в соцсети Instagram снова пополнился обнаженным фото, правда, теперь на девушке не было одежды.

Стройное тело она лишь немного прикрывала руками и волосами. Необычный кадр удалось сделать популярном фотографу Мони Кун, которая уже не первый раз работает с Ратаковски.

"Рождение богини", — говорится в подписи к фото.

И немало поклонников согласны с этим, ведь модель выглядит невероятно. Более миллиона поклонников в сети подтверждают это.

emrata Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски

Ранее сообщалось, что американская актриса и модель Эмили Ратаковски удивила откровенным образом на Неделе моды в Париже. Эмили решила не отставать от таких знаменитостей, как Ким Кардашян и сестры Дженнер, и нарядилась в откровенное белое платье, забыв о белье.