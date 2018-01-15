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    Культура

    Эксцентричная Ратаковски предстала в образе богини в соцсетях (18+)

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    Красавица супермодель, которая совсем не стесняется раздеваться в клипах и фотосессиях, появилась в виде богини. В этот раз профиль Эмили в Instagram пополнился обнаженным фото, теперь на девушке совершенно не было одежды.
    Модель Эмилия Ратаковски
    Фото Instagram Эмилия Ратаковски

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в соцсетях свое фото в костюме Венеры.

    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Украинская модель plus-size сразила откровенной фотосессией

    Красавица супермодель, которая совсем не стесняется раздеваться в клипах и фотосессиях, появилась в виде богини. На этот раз профиль Эмили в соцсети Instagram снова пополнился обнаженным фото, правда, теперь на девушке не было одежды.

    Стройное тело она лишь немного прикрывала руками и волосами. Необычный кадр удалось сделать популярном фотографу Мони Кун, которая уже не первый раз работает с Ратаковски.

    "Рождение богини", — говорится в подписи к фото.

    И немало поклонников согласны с этим, ведь модель выглядит невероятно. Более миллиона поклонников в сети подтверждают это.

    emrata
    Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски

    Ранее сообщалось, что американская актриса и модель Эмили Ратаковски удивила откровенным образом на Неделе моды в Париже. Эмили решила не отставать от таких знаменитостей, как Ким Кардашян и сестры Дженнер, и нарядилась в откровенное белое платье, забыв о белье.

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