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    Культура

    Гильдия продюсеров США выдвинула картины на PGA Award

    (обновлено: )16
    В список, который представлен на награду гильдии продюсеров США PGA Awards, вошли 11 картин. Впервые гильдия продюсеров отобрала в номинанты не десять фильмов.
    Фильм Секретное досье. Том Хэнкс
    imdb.com

    КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Одиннадцать картин, в том числе "Прочь", "Форма воды" и "Секретное досье", представлены на награду гильдии продюсеров США PGA Awards, сообщили организаторы.

    Победитель, который за редким исключением совпадает с выбором киноакадемиков США, будет объявлен 20 января на 29-й церемонии вручения награды PGA Awards в Лос-Анджелесе.

    Итоги года. Лучшие моменты из фильмов собрали в одном видео
    Nikita Malko/Youtube
    Итоги года. Лучшие моменты из фильмов собрали в одном видео

    Впервые гильдия продюсеров отобрала в номинанты не десять, а одиннадцать картин. В их число также вошли "Любовь-болезнь", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк", "Тоня против всех", "Игра Молли", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Чудо-Женщина" и "Леди Берд".

    За победу в категории "Лучший анимационный фильм" по версии продюсерской гильдии будут бороться "Босс-молокосос", "Коко", "Гадкий я-3", "Фердинанд" и "Лего Фильм: Бэтмен".

    Премия гильдии продюсеров США вручается за продюсерскую работу как на кино-, так и на телеэкране с 1990 года.

    Ранее СМИ сообщили, что Белый дом попросил у режиссера Стивена Спилберга провести предпросмотр фильма "Секретное досье" с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип.

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