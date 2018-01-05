Гильдия продюсеров США выдвинула картины на PGA Award

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Одиннадцать картин, в том числе "Прочь", "Форма воды" и "Секретное досье", представлены на награду гильдии продюсеров США PGA Awards, сообщили организаторы.

Победитель, который за редким исключением совпадает с выбором киноакадемиков США, будет объявлен 20 января на 29-й церемонии вручения награды PGA Awards в Лос-Анджелесе.

Впервые гильдия продюсеров отобрала в номинанты не десять, а одиннадцать картин. В их число также вошли "Любовь-болезнь", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк", "Тоня против всех", "Игра Молли", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Чудо-Женщина" и "Леди Берд".

За победу в категории "Лучший анимационный фильм" по версии продюсерской гильдии будут бороться "Босс-молокосос", "Коко", "Гадкий я-3", "Фердинанд" и "Лего Фильм: Бэтмен".

Премия гильдии продюсеров США вручается за продюсерскую работу как на кино-, так и на телеэкране с 1990 года.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом попросил у режиссера Стивена Спилберга провести предпросмотр фильма "Секретное досье" с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип.