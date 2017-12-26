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    Культура

    Скончалась актриса из легендарного фильма "Звуки музыки"

    (обновлено: )29
    Хезер Мензис-Урих сыграла роль Луизы фон Трапп в фильме "Звуки музыки", который сняли на основе мюзикла, созданного по книге Марии Аугусты Трапп "Семья певцов фон Трапп".
    Канадская актриса Хизер Мензис-Урих
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Актриса Хезер Мензис-Урих, известная по фильму "Звуки музыки", скончалась в городе Франкфорд (Канада) на 69-м году жизни, сообщает издание Varity.

    По словам ее сына Райена Уриха, актриса болела раком. "Она была актрисой, балериной и любила жить полной жизнью. У нее не было никакой боли, но почти через четыре недели после того, как ей диагностировали последнею стадию рака мозга, она ушла", — сообщил он.

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    Мензис-Урих сыграла роль Луизы фон Трапп в фильме "Звуки музыки", который сняли на основе мюзикла, созданного по книге Марии Аугусты Трапп "Семья певцов фон Трапп".

    Премьера мюзикла "Звуки музыки" состоялась на Бродвее в 1959 году. В нем рассказывается реальная история любви овдовевшего морского капитана Георга фон Траппа и временно покинувшей монастырь Марии, воспитывающей его детей в Австрии, в 30-е годы. Позже студия 20th Century Fox сняла на основе мюзикла фильм с бюджетом в 6 миллионов долларов, который был отмечен премией "Оскар".

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