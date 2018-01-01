Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года

Стопкадр фильма

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Портал Deadline опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года.

Издание проводило опрос с 18 по 26 декабря. В итоге в тройку лидеров вошли "Мстители: Война бесконечности", "Черная пантера" и "Мир Юрского периода 2".

В рейтинге оказались и фильмы "Дэдпул 2", "Соло: Звездные войны. Истории", "Суперсемейка 2", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Излом времени", "Темный Феникс", "8 подруг Оушена".

Полный список смотрите здесь.

Ранее американский портал Variety назвал главные провалы в киноиндустрии уходящего году. В список попали фильмы "Меч короля Артура", "Валериан и город тысячи планет", "Темная башня", "Геошторм", "Обещание" и "Монстр-траки". Отмечается, что кассовые сборы двух последних фильмов оказались меньше, чем затраты на их создание.