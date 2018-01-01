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    Культура

    Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года

    (обновлено: )35
    В рейтинге самых ожидаемых фильмов 2018 года оказались "Мстители: Война бесконечности", "Черная пантера" и "Мир Юрского периода 2". Список опубликовал портал Deadline.
    Кадр фильма 8 подруг Оушена
    Стопкадр фильма

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Портал Deadline опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года.

    Издание проводило опрос с 18 по 26 декабря. В итоге в тройку лидеров вошли "Мстители: Война бесконечности", "Черная пантера" и "Мир Юрского периода 2".

    Кадр из фильма Киборги
    Скриншот
    Кино о войне и патриотизме. Фильм "Киборги": заказанный успех

    В рейтинге оказались и фильмы "Дэдпул 2", "Соло: Звездные войны. Истории", "Суперсемейка 2", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Излом времени", "Темный Феникс", "8 подруг Оушена".

    Полный список смотрите здесь.

    Ранее американский портал Variety назвал главные провалы в киноиндустрии уходящего году. В список попали фильмы "Меч короля Артура", "Валериан и город тысячи планет", "Темная башня", "Геошторм", "Обещание" и "Монстр-траки". Отмечается, что кассовые сборы двух последних фильмов оказались меньше, чем затраты на их создание.

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