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    Культура

    Опубликована первая глава заключительного романа о Фандорине

    (обновлено: )142
    Ожидается, что новая книга Бориса Акунина под названием "Не прощаюсь" выйдет 8 февраля 2018 года — в двадцатую годовщину публикации первой книги из цикла о приключениях Фандорина.
    Не прощаюсь Бориса Акунина
    facebook.com/borisakunin

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Писатель Борис Акунин разместил на своей странице в Facebook первую главу заключительного романа серии "Приключения Эраста Фандорина".

    Как отметил писатель, публикация первой главы является новогодним подарком для читателей серии.

    "Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе", — добавил Акунин.

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    Ожидается, что новая книга писателя под названием "Не прощаюсь" выйдет восьмого февраля 2018 года — в двадцатую годовщину публикации романа "Азазель" — первой книги из цикла о приключениях Фандорина. Действие произведения развернется в XX веке. Как сообщил сам Акунин, работу над новым романом он завершил в октябре, однако он отметил, что предстоит еще много работы.

    "Приключения Эраста Фандорина" Бориса Акунина представляют собой цикл исторических детективов, повествующих о сыщике Фандорине. Всего в серию вошли 15 книг. Последний роман "Не прощаюсь" станет заключительным.

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