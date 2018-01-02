Опубликована первая глава заключительного романа о Фандорине

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Писатель Борис Акунин разместил на своей странице в Facebook первую главу заключительного романа серии "Приключения Эраста Фандорина".

Как отметил писатель, публикация первой главы является новогодним подарком для читателей серии.

"Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе", — добавил Акунин.

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Ожидается, что новая книга писателя под названием "Не прощаюсь" выйдет восьмого февраля 2018 года — в двадцатую годовщину публикации романа "Азазель" — первой книги из цикла о приключениях Фандорина. Действие произведения развернется в XX веке. Как сообщил сам Акунин, работу над новым романом он завершил в октябре, однако он отметил, что предстоит еще много работы.

"Приключения Эраста Фандорина" Бориса Акунина представляют собой цикл исторических детективов, повествующих о сыщике Фандорине. Всего в серию вошли 15 книг. Последний роман "Не прощаюсь" станет заключительным.