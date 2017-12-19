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    Общество

    Штрафы за "антиукраинские" книги из РФ. Власти дали комментарий

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    (обновлено: )20004
    Теперь издательская продукция, которая изготовлена или ввозится с территории РФ либо "временно оккупированной территории Украины" без наличия соответствующего разрешения, будет изыматься из обращения уполномоченными лицами Госкомтелерадио.
    Книги. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Госкомитет телевидения и радиовещания Украины начнет взимать штрафы за ввоз в страну из РФ печатной продукции "антиукраинского содержания", сообщила во вторник пресс-служба контролирующего органа.

    "Вступил в силу приказ Госкомтелерадио от 17 октября 2017 года об утверждении порядка наложения Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины административно-хозяйственных штрафов. Таким образом, завершено создание правового механизма реализации полномочий Госкомтелерадио, определенных законом об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", — говорится в сообщении ведомства.

    Теперь издательская продукция, которая изготовлена или ввозится с территории РФ либо "временно оккупированной территории Украины" без наличия соответствующего разрешения, будет изыматься из обращения уполномоченными лицами Госкомтелерадио. 

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    Изъятие будет происходить на основании обращений правоохранительных органов, юридических и физических лиц в соответствии с ранее утвержденным правительством порядком. При этом на хозяйствующие субъекты, которые нарушат закон, будет налагаться административно-хозяйственный штраф в размере 10 минимальных зарплат (около 1,1 тысяч долларов) за каждый случай такого распространения, совершенный впервые, и в размере 50 минимальных зарплат (5,7 тысячи долларов) за каждый последующий случай.

    В Госкомтелерадио отметили, что штрафные санкции будут распространяться на печатную продукцию, которая ввезена на территорию Украины после 1 января 2017 года. Граждане имеют право без специальных разрешений ввозить книги из РФ в ручной клади или в сопроводительном багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

    В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. С 14 мая для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

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