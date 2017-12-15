До 160 тысяч гривен. Кириленко об огромных штрафах за торговлю книгами РФ

Министерство юстиции завизировало соответствующий приказ Госкомтелерадио. Первое нарушение – 10 минимальных зарплат (сейчас это 32 тыс грн.) Если нарушителя поймают во второй раз, он заплатит 50 минимальных зарплат, это 160 тысяч гривен.

По словам Кириленко, это один из первых и главных результатов закона о введении разрешительной системы на всю российскую книгу, которая поступает в Украину.

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Постановление Кабмина "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, что имеет происхождения или изготовленная и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины" вступило в силу 22 мая и уже есть весомые результаты, рассказывает вице-премьер.

В 2016 году в Украину завезли более 50 тысяч наименований российских книг. После введения разрешительной системы количество названий по концу года будет не более 8 тысяч к концу 2017 года.