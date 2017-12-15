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    До 160 тысяч гривен. Кириленко об огромных штрафах за торговлю книгами РФ

    (обновлено: )13705
    За распространение без официального разрешения книжной продукции из России власти ее всю будут изымать, а продавца штрафовать. Об этом заявил в своем видеообращении на канале Youtube вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
    Канал Вячеслава Кириленко на Youtube

    Министерство юстиции завизировало соответствующий приказ Госкомтелерадио. Первое нарушение – 10 минимальных зарплат (сейчас это 32 тыс грн.) Если нарушителя поймают во второй раз, он заплатит 50 минимальных зарплат, это 160 тысяч гривен.

    По словам Кириленко, это один из первых и главных результатов закона о введении разрешительной системы на всю российскую книгу, которая поступает в Украину.

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    Постановление Кабмина "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, что имеет происхождения или изготовленная и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины" вступило в силу 22 мая и уже есть весомые результаты, рассказывает вице-премьер.

    В 2016 году в Украину завезли более 50 тысяч наименований российских книг. После введения разрешительной системы количество названий по концу года будет не более 8 тысяч к концу 2017 года.

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