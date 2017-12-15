В 6 раз меньше. Вице-премьер отчитался о ввозимых в Украину книгах из РФ

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В этом году количество российских книг, ввезенных в Украину, составит не более 8 тысяч — это более чем в 6 раз меньше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

"За эти полгода есть первые существенные результаты, которые необходимо обнародовать: в 2016 году более 50 тысяч наименований российских книг официально были ввезены в Украину; 2017 год, после введения разрешительной системы, количество наименований по итогам года будет не более 8 тысяч", — заявил Кириленко в видеоблоге, обнародованном в Youtube.

По его словам, в денежном эквиваленте в текущем году в Украину будет завезено российских книг на 1,5 миллиона долларов против 30 миллионов долларов в 2014 году.

"После введения разрешительной системы с 22 мая этого года 7700 наименований российских книг получили разрешение на распространение в Украине, 177 отказов по формальным причинам: неправильно документы оформлены, не полностью — все это очень легко решается, потом повторно подаются импортеры и получают разрешение. Только 20 разрешений не были получены из-за содержания, когда в книгах антиукраинская агитация, пропаганда, унижение достоинства, разжигание межнациональной вражды", — сообщил Кириленко.

Вице-премьер считает, что падение числа книг, ввозимых из РФ, связано с тем, что "импортеры начали относиться к этому процессу ответственно" и не предлагают книги, которые имеют "антиукраинское содержание".

Напомним, в конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности станет на порядок больше украинских книг. С 14 мая для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.