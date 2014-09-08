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    Крым

    РФ может ограничить поставки электроэнергии в Украину из-за Крыма

    Тема:

    Жизнь Крыма после присоединения к РФ. (501)

    (обновлено: )335270
    По мнению главы российского правительства, зависимость полуострова от поставок электроэнергии из Украины становится фактором политического давления на Россию.
    Электростанция. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия может начать ограничивать поставки электроэнергии в Украину в случае продолжения отключений в Крыму, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью газете "Ведомости".

    Он признал, что зависимость полуострова от поставок электроэнергии из Украины становится фактором политического давления на Россию.

    "Отдельные части Украины тоже энергодефицитны и получают электроэнергию из России. И тот, кто принимает не очень умные решения об ограничении поставок энергии в Крым, должен понимать, что возможны симметричные меры", — предупредил глава правительства РФ, не уточнив при этом, о каких регионах идет речь.

    Первого сентября врио премьер-министра Крыма Сергей Аксенов сообщил, что поставка электроэнергии на полуостров со стороны Украины практически полностью прекращена. Накануне, 31 августа, "Укрэнерго" сообщило о необходимости минимизировать передачу электроэнергии в Крым, после чего ДТЭК "Крымэнерго" по команде Крымской электроэнергетической системы применяла графики аварийных отключений электроэнергии.

    Позже Аксенов заявил, что власти Крыма не намерены мириться с зависимостью поставок электроэнергии из Украины, и рассчитывают до 2017 года добиться полной энергетической независимости.

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