Медведев: Украина должна озаботиться восстановлением юго-востока страны

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украина должна озаботиться вопросами восстановления разрушенного юго-востока страны, Россия со своей стороны продолжит оказывать гуманитарную помощь, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Там помимо домов разрушены и производственные объекты. И как они будут восстанавливаться — это очень большая проблема. Но ей должна озаботиться Украина, раз украинские власти считают, что эти регионы являются частью страны", — сказал Медведев в интервью газете "Ведомости".

По его словам, те, кто принимает решения применять артиллерию, танки и самолеты в отношении собственных граждан и городов, должны понимать, что придется за это заплатить колоссальную экономическую цену.

"Те силы, кто это поощряет, должны понимать, что им придется помогать. Пока этой помощи не видно. Мы в любом случае, конечно, будем помогать юго-восточным регионам Украины, мы это уже делаем — это гуманитарная миссия Российской Федерации в отношении близких нам регионов и людей", — добавил премьер.

Ранее председатель Евросовета Херман Ван Ромпей и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что в Украине присутствуют российские войска.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

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