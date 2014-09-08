наверх
10.03.201803:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Медведев: Украина должна озаботиться восстановлением юго-востока страны

    Тема:

    Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа (261)

    36501
    Россия же со своей стороны, по словам главы правительства РФ, продолжит оказывать гуманитарную помощь.
    Дмитрий Медведев
    RIA News Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украина должна озаботиться вопросами восстановления разрушенного юго-востока страны, Россия со своей стороны продолжит оказывать гуманитарную помощь, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    "Там помимо домов разрушены и производственные объекты. И как они будут восстанавливаться — это очень большая проблема. Но ей должна озаботиться Украина, раз украинские власти считают, что эти регионы являются частью страны", — сказал Медведев в интервью газете "Ведомости".

    По его словам, те, кто принимает решения применять артиллерию, танки и самолеты в отношении собственных граждан и городов, должны понимать, что придется за это заплатить колоссальную экономическую цену.

    "Те силы, кто это поощряет, должны понимать, что им придется помогать. Пока этой помощи не видно. Мы в любом случае, конечно, будем помогать юго-восточным регионам Украины, мы это уже делаем — это гуманитарная миссия Российской Федерации в отношении близких нам регионов и людей", — добавил премьер.

    Ранее председатель Евросовета Херман Ван Ромпей и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что в Украине присутствуют российские войска.

    С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

    Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

    В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

    Читайте также:

    Итоги саммита НАТО: всем миром ищут мир

    Иногда они умирают…

    Украинцы изберут "короткий" парламент

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине