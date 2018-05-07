Украина, наши дни: низы уже не хотят, а верхи - все еще могут

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Пожалуй, за всю историю независимой Украины власть еще не имела такого кардинально худого к ней отношения со стороны населения. И нужно сказать, что каждый новый социологический опрос показывает, что тенденция негативизма среди рядовых украинцев нарастает. По сути речь идет о формировании классического признака готовности страны к революции, когда низы уже не хотят жить по- старому. Однако в нашей современной истории, верхи, увы всегда еще могут и главное все время хотят и жить, и управлять, и иметь всех по-старому. Возможно, в этих обстоятельствах от власти, Украина движется к модернизизации признаков революционной ситуации, когда достаточно будет для ее осуществления всего лишь желания низов.

Правда большая часть соцопросов обходит стороной тему готовности к революционному преобразованию ситуации населением. Однако все косвенные признаки говорят об этом. Хотя и возможность открытия клапанов для выпуска пара социального недовольства у власти сохраняется. Но, как показывают ее действия все последние четыре года, она предпочитает их игнорировать. Накаляя и без того недовольное население до высшего градуса социального протеста. Впрочем, эти клапаны старательно перекрывают наши кураторы из МВФ и прочих западных структур, опекающих ход псевдореформ нашего общества, государства и экономики.

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Итак, недавний опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что три четверти населения страны полагает, что Украина движется в неверном направлении. Чуть меньше – 70% выступают за радикальные перемены в стране. Наиболее ярко это проявляется в отношении к политической среде. Если в 2012 году половина опрошенных были готовы поддерживать партии, которые были представлены в Верховной Раде, и только 21% хотели изменить их, то сейчас ситуация обратная: 46% опрошенных выразили готовность поддержать новые политические проекты, и только треть голосовала бы за нынешние парламентские партии. Больше всего тех, кто хочет перемен в политической жизни среди молодежи, более обеспеченных респондентов и жителей городов. Даже в среде сторонников "старых" партий не менее трети готовы искать им альтернативу. С учетом последнего фактора, более половины опрошенных, за полную перезагрузку политического ландшафта страны.

Главным ожиданием от будущего президента у избирателя – наступление мира на Донбассе. Две трети избирателей за то, чтобы он наконец, вопреки действиям нынешнего гаранта и партии войны, прежде всего НФ, наконец установился. Так что и Петру Алексеевичу, и господам Авакову, Яценюку, Парубию стоило бы задуматься о возможности "переобуться" из "ястребов" в "голубей", если, конечно есть намерение проскочить во власть через переизбрание. Первому – в гаранты, остальным в ВР и далее. Неудивительным в контексте этого ожидания, что лидером антирейтинга стал Порошенко. Его же главное обещание на прошлых выборах – мир на Донбассе за считанные недели, после его победы. Похоже его тогдашний избиратель обмана ему в исполнении этого обещания не простил. Половина опрошенных не будет голосовать за ПАП. Ни при каких обстоятельствах. Второе, "почетное" место у известного строителя "стен" на границе – Арсения Яценюка – 26%. На третьем – Ляшко – 25%. Высокий процент антирейтинга у последних двух говорит минимум о том, что общество устало от радикализма, милитаристской образа мышления и действий.

Косвенно об этом говорит и тот факт, что 38% опрошенных ждут в качестве первоочередных шагов от будущего главы государства возрождения промышленности.

57% надеются, что будущий президент наведет в стране порядок в отношении борьбы с коррупцией.

Как явление, по мнению большинства опрошенных, она в последнее время резко возросла. Жаль, что социологи не опробовали выяснить у населения: почему рост этого явления не сумели остановить ни люстрация, ни революция, ни кардинальный рост числа антикоррупционных общественных организаций и активистов в последние четыре года. Очень любопытная картинка могла бы получиться.

На фоне роста оценки распространения коррупции на местах, постепенно спадает уровень терпимости к этому явлению. За пять последних лет количество тех, кто считает, что уровень коррупции растет увеличилась с 49% до 61%. В то же время доля тех, кто считает, что взятка является оправданным, если необходимо решить вопросы, имеющие личную значимость, уменьшилась с 37% до 13%. Также несколько уменьшилось и количество тех, кто давал взятки (с 27% в 2013 году до 22% в 2018 году). Больше всего тех, кто давал взятки среди респондентов от 30 до 50 лет и более, состоятельных и образованных.

Кардинально меняется отношение к коррупции как к явлению в целом. Постепенно увеличивается количество тех, кто считает, что коррупция — это болезнь, которая мешает развиваться украинскому обществу (55%) и уменьшается доля тех, кто убежден, что это механизм, без которого не может существовать наше общество (39%). В то же время больше всего сторонников последнего тезиса наблюдается среди молодых (до 40 лет), образованных и обеспеченных респондентов. Среди тех, кто давал взятки в течение последнего года так считают почти половина опрошенных (47%). Также треть из них оправдывают взяточничество в личных целях.

Абсолютное большинство респондентов (не менее 75%) убеждены, что наказание за коррупцию для чиновников центральных органов власти, правоохранителей, налоговиков, таможенников, местных властей должно быть очень строгим (заключение, конфискация имущества).

В президентском рейтинге лидирует Тимошенко, ее готовы поддержать 9% среди всех опрошенных, Гриценко – 7%, Бойко, Вакарчука, Зеленского – по 6%, Порошенко, Ляшко – 5%, Рабиновича – 4%, Садового – 2%, Наливайченко, Тягнибока, Яценюка – 1%, другого кандидата – 11%, еще треть – не определились или не намереваются голосовать. Похоже, что менее, чем год до дня голосования у лидеров президентской гонки нет даже «десятины» голосов. Такой феномен наблюдается впервые. Ранее у фаворитов к этому сроку было по 25-30% поддержки минимум. Что лишний раз говорит о тотальном разочаровании электората в политическом ландшафте страны. И ожидании перезагрузки на «новые лица». Кроме того, 7% рейтинг Гриценко увеличивает шансы того, что именно он станет очередным проектом Госдепа на украинском политическом поле. Ну а ЮВТ, если это-таки случится, придется вспомнить о своей старой "дружбе" с Владимиром Владимировичем. Иначе финансовую часть гонки точно не вытянуть. Даже, если в нее включится существенно обедневший Коломойский.

Партийный рейтинг возглавляет Батькивщина. Эту политическую силу готовы поддержать около 9% среди всех опрошенных. За Оппозиционный блок, партию «Слуга народа» Зеленского, Гражданскую позицию Гриценко — по 6%, Радикальную партию, партию "За життя", БПП Солидарность — по 5%, Самопомич — 3%, Свободу и Аграрную партию — по 2%. Другие партии — около 14%, более трети — не определились или не имеют намерений голосовать.

Растет запрос на необходимость наведения порядка в стране, даже если для этого придется пойти на ограничение демократических свобод.

Такой сценарий поддерживают 70% опрошенных (в прошлом году их было 63%). За увеличение свободы, демократии при отсутствии порядка — только 15% (в 2017 году — 22%). Запрос на порядок высокий среди старших, самых бедных и граждан с более низким уровнем образования. В то же время даже в среде самых молодых, обеспеченных и опрошенных с более высоким уровнем образования доля тех, кто выступает за порядок — не менее 60%. И это, конечно, тропинка, которая при определенных обстоятельствах может привести к полноценному авторитарному режиму в Украине. Именно на эти умонастроения похоже рассчитывает нынешняя власть, разрабатывая различные сценарии введения военного или полувоенного положения в стране. Правда, в отличие от планов власть предержащих, население эти ожидания связывает с новыми, а не старыми лицами на властном Олимпе.

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Стал очевиден отход в умонастроениях от патерналистских ожиданий и рост запроса на индивидуальную активность и интернальную позицию. Если в 2011 году почти 80% респондентов считали, что именно власть должна брать на себя ответственность в обеспечении жизни каждого гражданина, то сегодня таких опрошенных менее 60%. Аналогично изменяются взгляды о необходимости "уравнивания" доходов. Семь лет назад почти 70% поддерживали подобные инициативы, сегодня таких вдвое меньше. Зато растет поддержка тезиса, что нужно стимулировать индивидуальную активность граждан путем возможностей для увеличения доходов.

В этом феномене общественного умонастроения – спасительный клапан власти от революционных потрясений. Когда-то в 90-х, во время первого срока Леонида Кучмы, чтобы избежать массовых забастовок и демонстраций из-за остановки советских заводов, оставшихся без заказов и возможности платить зарплаты, с подачи Александры Кужель, президент подписал Указ о малом предпринимательстве. Фактически – о программе самозанятости населения. И этим спас страну от протестно-революционных потрясений. Однако все последние годы этот предохранительный клапан, с подачи и по требованию МВФ старательно уничтожается. Но только его сохранение и "новое дыхание" могли бы уберечь Украину от очередной революции "низов". По крайней мере дать шанс на это.