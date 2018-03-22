Украинская государственность неубиваема, и вот почему

РИА Новости Украина

Украинская государственная система неубиваемая – по той причине, что потенциальному врагу здесь непонятно куда бить. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический эксперт Юрий Романенко.

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"Удар по любому элементу государственной системы ни к чему не приводит, потому что любой элемент системы бесполезный. Эта абсурдная конструкция может рухнуть только в лобовом столкновении с более организованным и ресурсным субъектом, или же под своим весом из-за исчерпания собственной ресурсной базы", – считает эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Впрочем, не согласен с ним народный депутат Виктор, который раньше предрек Украине скорейший развал из-за политики властей страны. По его словам, президент и правительство не делают ничего существенного для улучшения жизни населения . При этом проводимые Киевом реформы либо ведут к негативным последствиям, либо реализуются чрезвычайно медленно.

"Так мы реформы будем делать еще лет десять, чтобы через сорок лет зажить. Через сорок лет не будет кому потреблять эти блага, – заявил парламентарий в телеэфире. – Если Украина будет развиваться такими темпами, ее ждет развал. Страны не будет, страна будет разрушена".

Напомним, президент Петр Порошенко заявлял, что "большинство украинцев, к сожалению, пока не ощущают позитивного эффекта от реформ, потому что жизнь украинцев значительно не улучшилась".