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    Украинская государственность неубиваема, и вот почему

    (обновлено: )41341
    Конструкция украинского государства может обвалиться только в лобовом столкновении с более ресурсным и организованным объектом или под собственным весом из-за истощения ресурсов, считает Юрий Романенко.
    Юрий Романенко
    Юрий Романенко, facebook

    РИА Новости Украина

    Украинская государственная система неубиваемая – по той причине, что  потенциальному врагу здесь непонятно куда бить. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический эксперт Юрий Романенко.

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    "Удар по любому элементу государственной системы ни к чему не приводит, потому что любой элемент системы бесполезный. Эта абсурдная конструкция может рухнуть только в лобовом столкновении с более организованным и ресурсным субъектом, или же под своим весом из-за исчерпания собственной ресурсной базы", – считает эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Впрочем, не согласен с ним народный депутат Виктор Балога, который раньше предрек Украине скорейший развал из-за политики властей страны. По его словам, президент и правительство не делают ничего существенного для улучшения жизни населения. При этом проводимые Киевом реформы либо ведут к негативным последствиям, либо реализуются чрезвычайно медленно.

    "Так мы реформы будем делать еще лет десять, чтобы через сорок лет зажить. Через сорок лет не будет кому потреблять эти блага, – заявил парламентарий в телеэфире. – Если Украина будет развиваться такими темпами, ее ждет развал. Страны не будет, страна будет разрушена". 

    Напомним, президент Петр Порошенко заявлял, что "большинство украинцев, к сожалению, пока не ощущают позитивного эффекта от реформ, потому что жизнь украинцев значительно не улучшилась".

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