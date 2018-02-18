В Украине и не только: об утопии национального государства

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"Но утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать окончательного их осуществления" (Н.А.Бердяев "Новое средневековье").

"Утопия"

В 1516г. Томас Мор написал произведение под названием "Утопия" (по греч. "место, которого не существует"), где описал общество счастливых людей, где нет отчуждения и эксплуатации. С тех пор принято говорить об "утопичности" как несбыточности или нереализованности каких-либо планов или проектов, пишет Антон Кравчик.

Современный философ Эрнст Блох писал, что именно утопии сбываются. Никто в Веймарской республике не верил в утопические бредни Гитлера, но они стали реальностью 15 лет спустя. Советский проект, которому предшествовали все так называемые коммунисты-утописты (Кампанелла "Город Солнца", Ф. Бэкон "Новая Атлантида", Р. Оуэн, фаланстер Ш. Фурье), тоже был утопией, перед тем, как стать реальностью. Мы рассмотрим утопию нации, которая сегодня превратилась в реальный кошмар для современников и для Здравого Смысла.

Нация — продукт Нового времени

Нация — побочный продукт генезиса и развития капитализма. Появление национального самосознания в форме "воображаемого сообщества" (термин Б.Андерсона) стало возможным только благодаря объединению капитализма и технологии книгопечатания, и его принято считать основой для становления современных государств.

Андерсон писал: "Существование национального сообщества, гомогенного в рамках языковых и культурных отношений, является на сегодня главным инструментом для обеспечения функционирования основных ценностей современного государства: промышленного производства, рациональной бюрократии и гражданства". Нация как идентичность появилась не позднее XVIII — XIX вв. в эпоху Романтизма. До этого существовала только религиозная идентичность, которая делила людей исключительно по конфессиональному признаку (католик, протестант).

С приходом Реформации Лютера религиозная идентичность как форма объединения людей ослабла из-за секуляризации христианства (превращения его в светский феномен, разновидность морали и не более того) и понадобилось создавать новую форму социальной идентичности. Религия и теократия как власть, основанная на религиозной картине мира, в конце Средневековья привела к столетней войне, а позже к религиозным войнам между католиками и протестантами. Эта форма идентичности более была не способна отвечать на те вызовы, которые появились в позднефеодальном обществе.

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Из этого тупика нашли выход социальные теоретики Томас Гоббс и Жан Боден, которые предложили концепцию национального государства, обладающего своим суверенитетом.

Общественный договор Т.Гоббса фундирует именно нацию, а идея суверенитета Ж.Бодена, будучи добавлена к идее нации, дает нам вместе идею национального государства. Как результат Вестфальстской системы 1648г., национальное государство открывает историю Правового устройства государств Нового времени. Эта форма идентичности отвечала целому ряду требований эпохи.

Во-первых, в эпоху Средневековья было натуральное хозяйство. Это значит, что все, что производилось в локальном хозяйстве там же и потреблялось. Деньги являлись редкостью т.к. не было крупного товарного производства и разделение труда оставалось на зачаточном уровне. Торговля была эпизодической и не регулярной. Каждый район говорил на своём местном наречии (за 100 км от вашего села вас уже никто не понимал) и поклонялся своим локальным святым, т.к. общение с другими районами почти не происходило. Но ситуация крайне изменилась с возникновением капиталистических отношений. Теперь необходимо было торговать. Возникает крупное товарное производство и товарный обмен между областями, что предполагает общение.

Необходим общий для всех язык, для чего необходимо единое культурное пространство в рамках тех или иных племен (например, германских). Возникает первая волна унификации, которая подводит всех под общий культурный знаменатель.

Нация — продукт этой волны: всё должно быть одинаковым, типовым, стандартизированным. Создаются первые версии общенациональных языков (что, как правило, было связано с протестантизмом — Лютер перевел Библию на немецкий язык, создав, тем самым, немецкий литературный общенациональный язык).

Во-вторых, в Европе в эпоху Средневековья более тысячи лет существовало единая глобальная Священная римская империя (прообраз ЕС), внутри которой не существовало границ и других признаков национальных суверенитетов. Всем заправляла Католическая Церковь, которая все время ограничивала власть местных королей и князьков.

Эпоха Возрождения и Реформация Лютера ослабила абсолютную до этого власть Церкви Петра и создало условие для создания новой формы организации общества: горизонтальную идентичность, соединяющую теперь людей друг с другом по определенным культурным признакам — Нацию. Сакральная идентичность не предполагала национального суверенитета. Национальное государство стало формой существования капитализма в индустриальную эпоху Нового времени.

Национальное государство и тайные общества

В эпоху Средневековья власть государства как такового концентрировалось в руках и в самой личности монарха (господствовала догма о "Богоданности царской власти"). Людовик XIV ("король-солнце") говорил, что "государство — это я!". Любой, кто нарушал закон становился личным врагом Суверена (господствовала всеобщая презумпция виновности). Наказанием была казнь, которая трактовалась как личная месть Суверена. Казнь являлась карнавальным действом, шоу страха, куда сгоняли всех, чтобы неповадно было другим.

На заре эпохи Просвещения с ее концепцией Т. Гоббса об общественном договоре приходит понимание того, что конфигурация власти теперь охватывает все общество, и нарушивший закон оскорбляет теперь одновременно всех граждан этого общества. Наказанием теперь становится изоляция от общества или, по меткому выражению Мишеля Фуко, "рождением тюрьмы".

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Но теперь, когда действует всеобщая презумпция невиновности, чтобы наказать за нарушение закона, необходим целый ряд новых институтов, таких как дознание, полиция, суд, прокуратура, адвокатура, следствие, судмедэкспертиза, действующая на основе научного дискурса Нового времени, — т.е. всех институтов, которых не было в позднем Средневековье.

Откуда же за какие-то 50 лет они появляются в готовом виде как черт из табакерки, как будто уже опробованные где-то как некие социальные технологии, выращенные в лабораториях или «теплицах» и утаенные от глаз всего мира? Буквально за несколько десятков лет появляется уже готовый, целостный каркас правового государства Нового времени. Что-то должно было служить моделью или образцом, с которого были "сняты" эти социальные инструменты! Источником всех этих инстанций являлись тайные общества.

Сама логика развития капитализма требовала наличия таких структур. Наличие закрытых структур необходимо для функционирования капиталистической системы. Капитализму необходимо Закулисье. Мировая капиталистическая система в экономическом отношении — это мировой рынок без национальных границ и ограничений в обмене товаров и капитала. Но, начиная с Вестфальского мира 1648 г. (которым закончилась первая 100-летняя война) капитализм внешне оформился в сумму самостоятельных национальных государств в политическом отношении, основанном на понятии суверенитет.

Налицо противоречие между экономикой и политикой. Крупная финансовая буржуазия имеет свои глобальные интересы далеко за пределами своих стран и правительств, и чтобы реализовать эти интересы, ей необходимо нарушать законы как своих, так и других стран. Это означает, что нужна сеть надгосударственных организаций, закрытых, хорошо организованных и высоко мотивированных братьев-масонов, которые становятся третьим углом в треугольнике "капитал-государство-масонство". И когда эта необходимость возникла у буржуазии XVIIIв., у нее не было своих буржуазных структур для этого. Они взяли то, что было.

Были масонские организации и они стали исторически первой формой закрытых тайных наднациональных структур мирового управления и согласования. И только потом в 1776г. Мейер Ротшильд поручает бывшему иезуиту Адаму Вейсгаупту создать тайное общество, называемое "орденом иллюминатов". Национальное государство как таковое (т.е. отделение от власти Рима — католического Pax Romana), свержение существующих в государстве порядков путем революционного восстания группы заговорщиков — все это чисто масонские идеи масонской по своей сути эпохи Просвещения.

Эти тайные общества с самого начала своего существования имели жесткий внутренний распорядок, свой внутренний суд, права каждого брата-масона четко прописаны. За исполнением всех этих законов столетиями следили специальные органы внутри тайных обществ. Иерархическая структура масонских лож обеспечивала четко парциальный объем прав и обязанностей каждого отдельного брата-масона в зависимости от уровня (градуса) посвящения, т.е. социального статуса в масонской иерархии.

По мере увеличения градуса, т.е. продвижения по ступеням иерархии, "этика" и вообще картина мира каждого масона существенно меняется. Если "внизу" они верят, что служат истинному Богу, то на верхних градусах представления о духовной сущности служения у них во многом меняются.

Само слово ЗА-КОН этимологически связывает людей, сидящих за игральным столом (коном), определенными правилами игры, которые действуют только здесь, т.е. за этим коном. Поэтому закон становится той рамкой, которая является общей для всех в условиях индивидуализма, когда кажется, что каждый может верить во все, во что захочет. У каждого теперь своя картина мира, более того тайные общества всячески поощряют такое мировоззренческое творчество своих членов, но в рамках дозволенных норм и правил, созданных, как они считают, их Божественным Архитектором для каждого уровня. Таким образом, сама идея "главенства закона" — это чисто масонская. Право их представлении начисто отрицает мораль в смысле общечеловеческих ценностей и т.д.

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Закон защищает только "братьев", т.е. только тех, кто укоренен в масонской иерархии. В доказательство можно привести геноцид индейцев в США в XVIII-XIX вв., когда их нещадно уничтожали. Аморальность масонской "морали" дала возможность господствовать в мире, переступая для этого в этическом смысле через всё что угодно. Таким образом, можно говорить об экстраполяции внутреннего устройства и структуры тайных обществ-лож до размеров национальных государств Нового времени.

Нации в постиндустриальном обществе

При переходе к Постиндустриальному обществу начинают происходить процессы, аналогичные тем, которые происходили в Средневековье, но на новом, более высоком технологическом уровне, в информационно-сетевой версии. Постиндустриальное антиглобалистическое общество, которое зовет нас в условия, очень напоминающие доиндустриальное феодальное общество. Массовое товарное производство уйдет в историю, общество всеобщего потребления довольно скоро окажется на свалке эпох. Не будет и нации, как продукта унификации.

Унификация была связана с небывалым развитием массового индустриального производства, основанного на тиражировании одних и тех же образцов, что требовало одинаковости всего и во всем. Антиглобализм имеет под собой экономическую и философскую основу. Когда глобализация все унифицировала, и все стало одинаковым, тогда степень сложности мира стала нулевой, что равно его смерти.

Жизнь и развитие всегда связано с ростом степени сложности, т.е. разнообразия и максимального числа уникальных вещей и процессов, что бесконечно усложняет процесс глобального сценарного управления из одного центра (как это имело место в мире после ІІ мировой войны). Теперь же будет господствовать самоуправление и самоупорядочивание, какое имеет место в синергетике, т.е. спонтанном самопорождении "порядка из хаоса". Роботы теперь будут производить и уже производят роботов, через 5 лет 40% рабочих мест будут не нужны, огромные производства и гигантские предприятия теперь исчезнут, рост городов экономически нецелесообразна. Будет происходить деурбанизация т.е. отмирание городов.

Города росли вокруг крупных мануфактур или рынков (ярмарка), они были центрами деловой активности индустриальной эпохи. Даже теперь большинство людей стремятся селиться в пригородах, в центрах городов уже по большей части расположены офисные и производственные помещения. Каждый олигарх-феодал теперь на своей территории будет иметь абсолютную власть как царь и бог, содержа свою армию и управляя территорией в ручном режиме.

Национальное государство, основанное на национальном суверенитете и разделении властей уже отмирает прямо на наших глазах: самоустраняется, разрывая общественный договор со своими гражданами как сейчас у нас и растворяется в наднациональных образованиях типа ЕС. Будет наблюдаться резкий спад уровня разделения труда, т.е. деиндустриализация. Огромные предприятия уже давно не нужны и города вокруг них тоже. Теперь все будут печататься на 3D-принтерах.

Отказ от модели прогресса и возврат к традиционному способу производства — вот удел так называемого "Нового средневековья", о пришествии которого возвестил Н.А.Бердяев в своей одноименной книге почти 100 лет назад.

Опасность тоталитарной утопии

Декларации отдельных политических сил о создании в Украине единой нации, построенной на одном языке и одной культуре, о которой любил разглагольствовать мечтательный Ющенко, несостоятельны по одной простой причине, что тренд мирового развития идет в другую сторону, в сторону увеличения разнообразия и децентрализации. В новом мире просто не нужны новые огромные национальные государства. Старые уже созданные сто лет назад, в индустриальную эпоху, испытывают сегодня серьезный институциональный кризис, и мы не знаем устоят ли они, в новых условиях, а под создание новых нет ни ресурса, ни задачи.

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Все что мы видим в Украине одновременно и смешно, и страшно, смешно потому, что бессмысленно, страшно потому, что гибнут люди, деградирует народ, пошедший на поводу у кровожадной пропаганды, построенной на современных знаниях в психологии подавления человеческой личности. Именно СМИ превращающие еще вчера мирный народ в ожесточенное стадо и являются главной опасностью, дающей шанс временному построению украинской тоталитарной утопии, которой нет места в будущем. Вот об этом пророчески предупреждал нас Бердяев.