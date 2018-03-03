Небоженко: "Глубинное государство" победило Украину

РИА Новости Украина

За последние 20 лет в Украине появилось ни одно, а два государства – внутреннее и внешнее. При этом "глубинное государство" победило Украину, считает политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Такое мнение он выразил на своей странице в Facebook.

"Внутренне, глубинное государство" в котором сконцентрировалось и сплавилась власть и богатство и которое проникло во все этажи и поры Украины. Это "глубинное, внутреннее государство" живет внутри Украины и поедает, эксплуатирует "внешнее государство" и гражданское общество Украины", – пишет Небоженко.

Основные средства "глубинного государства", благодаря которым ОНО правит Украиной — это персонифицированная власть и сила, богатство, имитация общего блага, понятия "свой-чужой", а не Закон и правила общежития страны, уверен политолог.

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"Права, полномочия, ресурсы, иммунитеты и преимущества накопились у "глубинного государства". А обязанности, ответственность за все, тяготы и проблемы страны, и работоспособность населения остались у "внешнего государства" в котором оказалась большинство населения Украины. Отсюда становится понятным поразительное безразличие большинства украинцев к своему государству, его вечное недовольство и недоверие к политикам и чиновникам", – сообщает политолог.

Поэтому, добавляет Небоженко, дело не в личности того или иного политика или бизнесмена, хорошего или плохого президента, депутата, премьера, все дело в особом внутриполитическом устройстве Украины, которое заменяет Конституцию и систему национальных приоритетов развития и безопасности страны.

"Цели существования "глубинного государства" — это прежде всего, коррупция и сохранение статус- кво любой ценой. За два десятилетия, вместо создания нормального среднеевропейского, демократического государства, в результате деятельности этого "глубинного государства", в Украине выстроена система вертикальной и элитной коррупции, где действует прежде всего свои "понятия" и "схемы разграбления", эксплуатации национальных и общественных ресурсов. Основной критерий отбора в эту систему- это лояльность к власти, личная преданность и родоплеменные связи, жадность, принадлежность к клану, а не профессионализм или ответственность за свое дело, или моральные качества личности", – отмечает эксперт.

Виктор Небоженко/Facebook, 3 марта 2018

Такая страна, разделенная на внутреннее и внешнее государство никогда не умрет и не распадется, но и своих сил для выживания и саморазвития у нее тоже нет, считает политолог.

"Ибо все свежее и новое поедает "глубинное государство", которое не может жить без своего антипода. Таким образом Украина, разделенная на два государства, прежде всего, приспособлена к внешнему управлению. Поэтому международные игроки имеют здесь свои удобные интересы. Для своих стратегических нужд США и России нужна цельная и зависимая Украина, а не ее осколки. Но такая Украина, разделенная на внешнее и "внутреннее, глубинное государство" принципиально не может самостоятельно модернизироваться, очищаться и мобилизоваться, ибо у "глубинного государства" другие цели существования. Более того, высшие фигуры этого "глубинного государства" легко меняются международными игроками, без опоры на местный Закон и не обращаясь за помощью в населению страны- внешнему государству. Которому, на самом деле, уже безразлично, кто ими будет править и грабить, сейчас и в будущем", – заявил Небоженко.

Есть ли выход, задает вопрос эксперт.

"Для начала самой Украине надо осознать реальность раздельного управления и жизни внутри одного общества — наличие "принципа апартеида" в системе госуправления, где большинству населения Украины выделена роль "негров", а другой части – роль "белых", – заключил политолог.