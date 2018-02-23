Кравец: Украина движется к тоталитарному государству

РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Юрий Луценко на итоговом совещании в ведомстве озвучил идею, которая, по его словам, должна оживить борьбу с коррупцией. Луценко намеревается предложить народным депутатам упразднить из Уголовного кодекса штрафы за незаконное обогащение, взятки, а оставить в качестве наказания только тюремный срок – причем не меньше года.

А судей, которые не будут сажать в тюрьму коррупционеров, будут сажать самих – на пять лет.

Луценко настолько увлекся популизмом, что перешел уже все границы и окончательно уподобился активистам-грантососам, уверен юрист Ростислав Кравец. Такое мнение он выразил на своей странице в Facebook.

"Конечно, такие лозунги понравятся гражданам, большинство из которых даже рядом с судом не было, не говоря уже о непосредственном участии в процессе", – отмечает эксперт.

Однако такие лозунги, продолжает он, еще раз подтверждают полный непрофессионализм прокуроров, абсолютную ненужность антикоррупционного суда и его изначальную предвзятость, а "также указывают на основной вектор движения к тоталитарному государству от которого, в первую очередь и пострадают все граждане Украины".

"Самое печальное, что как отсутствовала реальная ответственность для прокуроров за незаконно открытые уголовные дела и оправдательные приговоры, так она и отсутствует до сих пор", – подытожил Кравец.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь заместитель генерального прокурора Евгений Енин обвинил Печерский районный суд в саботаже касательно получения разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко. Енин допустил в телеэфире, что из-за этих действий суда могут возбудить уголовные производства.

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"Наиболее болезненным на сегодняшний день является получение разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко. Фактически сегодня мы столкнулись с откровенным саботажем со стороны украинских судов", — заявил Енин.