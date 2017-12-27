РИА Новости Украина

О политической ситуации на Украине, о том, что ждет эту страну в 2018 году — стабилизация, полный хаос или более опасное состояние — в интервью Sputnik Polska своим мнением поделился Конрад Ренкас (Konrad Rękas), экс-вице-президент польской оппозиционной партии "Смена" ("Zmiana")

— Говоря о происходящем сегодня в Украине, можно использовать данные целого реферата по сейсмографии и тектонике, потому что кажется, что там нет только землетрясения, а остальное все трясется. В том числе стул под президентом Порошенко, который сейчас является исключительно слабым, если даже опереточный "пожиратель галстуков" Саакашвили умудряется ему серьезно угрожать.

Должен признать, что меня удивил поразительный непрофессионализм команды Порошенко — имея Саакашвили за границей, они впустили его на территорию Украины. Изолировав во Львове, вновь впустили его в Киев. Задержав в Киеве, разрешили ему выходить на улицу и штурмовать здания. Что сделает Саакашвили дальше? Наверное, он отнимет у Порошенко брюки на глазах у телезрителей. Должна же быть какая-то граница абсурда! А в данном случае я думаю, что существует некий элемент, которого мы не видим и который обеспечил успех Евромайдана три года назад.

Я был в Киеве и прекрасно видел, как выглядел этот жалкий цирк. Он выглядел не намного лучше, чем нынешние "скачки" Саакашвили. И очень ощущалось внешнее давление, скорее всего, американское и западноевропейское. Если Порошенко, который, не колеблясь, отдал приказ о стрельбе по мирным жителям в Донецке, который и сегодня не стесняется убивать своих граждан, боится посадить за решетку одного грузинского ренегата, то это означает, что за этим ренегатом кто-то стоит. И речь идет не только о размахивающих черно-красным флагами бандеровцах, но также должен быть кто-то за границей.

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В Киеве идет игра больших денег, больших интересов сверхдержав. На данный момент большинство украинских политиков — это всего лишь марионетки западных держав и крупного капитала, занимающегося разграблением Украины и дальнейшей ее сомализацией. Поэтому хаос на Украине будет только увеличиваться. Кто-то очень заинтересован в поддержании состояния постоянного хаоса.

Мы имеем дело с дезинтеграцией, олигархизацией, углублением хаоса, и в то же время, как говорят сами украинцы, с разграблением национального богатства. Речь идет о тысячах гектаров земли, которые внезапно оказались в предполагаемой аренде, за которую никто не платит, огороженными и оккупированными, причем не "зелеными человечками", а респектабельными людьми, говорящими на западных языках. Оказывается, что кто-то выкраивает из Украины свои собственные латифундии и экономические империи. По этой стране ездит кто хочет, провозит контрабандой что хочет, обучает кого хочет, стреляет в кого хочет, объявляет предателями кого хочет, объявляет себя главой государства. В самые худшие времена там не было такого беспорядка, как сейчас! Хуже того, ни одного из современных украинских политиков нельзя даже сравнивать с Богданом Хмельницким или Иваном Богуном (полковник Запорожского Войска, соратник Хмельницкого – Ред.). Все они – чернь, управляемая некими группами с Запада. И ситуация может только ухудшиться.

Сегодня вопрос по Украине звучит так: является ли то, что мы видим в Киеве только лишь борьбой местных группировок? Или же это столкновение международных интересов — немецких с американскими либо различных американских группировок между собой, которые делают ставку каждый на своих фаворитов в распадающейся и движущейся к коллапсу Украине. Ситуаций может быть несколько. Думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим, кто победит и каких целей достигнет. Опасаюсь, что новой власти не будет, а будет прогрессировать распад государства, которого многие украинцы и не увидят, потому что уехали, уезжают или же собирается уезжать из страны, особенно молодежь. И это совсем не удивительно.

Трагифарс на Украине быстро превращается в трагедию. У украинских лидеров есть отличная возможность расстреливать своих собственных граждан, отправляя их на братоубийственную войну, в которой они не хотят участвовать. Лично я хочу пожелать украинцам очнуться и утопить всю эту чернь (быдло) в Черном море. Именно этого она и заслуживает. Хотя, море все-таки жаль!