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    Погребинский о борьбе политических элит в Украине

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    Политический кризис: страна в тупике (57)

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    Политолог Михаил Погребинский прогнозирует, что в ближайшее время Украину ожидает некая пауза в масштабном изменении нашего политического ландшафта – "пока не разберутся во внутренних военных действиях между разными группами".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Но принцип самосохранения между элитами должен сработать", – считает политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, добавляя, что все эти элиты – "в одной лодке".

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    Американцы вынуждают Порошенко пробить в парламенте голосование за антикоррупционный суд, но его создание может стать для президента смерти подобно, считает Погребинский: могут "взять" кого-то из близкого окружения главы государства и надавить на президента.

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