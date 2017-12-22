Погребинский о борьбе политических элит в Украине

"Но принцип самосохранения между элитами должен сработать", – считает политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, добавляя, что все эти элиты – "в одной лодке".

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Американцы вынуждают Порошенко пробить в парламенте голосование за антикоррупционный суд, но его создание может стать для президента смерти подобно, считает Погребинский: могут "взять" кого-то из близкого окружения главы государства и надавить на президента.