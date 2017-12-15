Процесс обмена Северной Кореи на Украину запущен — Корнейчук

РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 14 декабря заявил, что не против введения миротворцев на Донбасс на неподконтрольный официальным властям участок границы с РФ.

По его словам, к этому решению его подтолкнула канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы внесли проект соответствующей резолюции, что должны появиться силы ООН, которые возьмут под защиту сотрудников ОБСЕ. После этого госпожа Меркель мне по телефону сказала: "Почему только на границе, на линии разделения? Сотрудники ОБСЕ ведь перемещаются по всей территории Донбасса, согласись пожалуйста, чтобы они были под охраной везде, где бы они не появлялись, в том числе, и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной, вот в этой части границы". Я подумал и сказал: "Да, ты права", и мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию", — сказал Путин.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, заявление российского президента свидетельствует о том, что "большая сделка" между Путиным и президентом США Дональдом Трампом к концу года набрала обороты. В этом контексте, как выразился Корнейчук, особенно важным является запущенный "процесс обмена КНДР на Украину".

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"Путин заявил, что Россия не против ввода миротворцев на всю территорию Донбасса, если вопрос будет согласован с ЛДНР. Ранее позиция Россия была категорически против. И в предложенном варианте российской резолюции в СБ ООН шла речь именно о миротворцах на линии разграничения. При этом американцы выступали за то, что миссия должна быть на всей территории. И понятно было, что в итоге будет подготовлен компромиссный вариант", — написал Корнейчук в Facebook.

Он отметил, что своим заявлением российский президент разблокировал "замороженный" процесс по миротворцам в Донбассе в ООН, поэтому в ближайшее время можно ожидать соответствующей резолюции.

"А США сделают так, что Украина за нее проголосует. Собственно, это стало понятно после первой личной встречи Климкина и Лаврова в Вене.

Далее начнется политический процесс на Донбассе. Публичное заявление Тиллерсона о том, что Украине надо выполнять Минские соглашение, — более чем красноречиво", — уточнил аналитик.

Корнейчук добавил, что таким образом Путин почти добился реального "перезапуска" Минских соглашений, что надо России в рамках "Большой сделки". Наряду с этим также можно говорить о прогрессе по Северной Корее.

Скриншот с сайта Facebook

"В четверг состоялся телефонный разговор Трампа-Путина по вопросу КНДР. Если к этому добавить недавнее заявление Тиллерсона, что США готовы к переговорам с КНДР без всяких предварительных условий, то в ближайшее время при посредничестве России стоит ожидать начало переговорного процесса между Вашингтона и Пхеньяна. То есть — США получают свой интерес в рамках "Большой сделки", — акцентировал Корнейчук.

Аналитик отметил, что США и РФ разыграли свои интересы в Сирии, где, по его мнению, тестировалась "Большая сделка"

"Трамп может отчитаться, что США остановили войну в Сирии, победили ИГ, заставили Россию вывести свои войска и выбили автономию для сирийских курдов. Путин похвалится также прекращением войны, военными базами в Сирии (выход на Средиземное море), оставшимся Асадом, контролем за Сирией, выгодной федерацией", — подытожил Корнейчук.