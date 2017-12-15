Хроника 14 декабря: пресс-конференция Путина, газ из США, Переяслав-Хмельницкий переименуют

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 14 декабря, в Украину впервые пришел сжиженный газ из США, НБУ упростил ввоз валюты, а президент Петр Порошенко возглавил рейтинг топ-100 влиятельных людей Украины. Помимо этого Киевский облсовет поддержал переименование Переяслав-Хмельницкого. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Пресс-конференция Путина

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, провел ежегодную большую пресс-конференцию. Это его последняя пресс-конференция в нынешнем сроке на посту главы РФ и впервые в качестве будущего кандидата в президенты. Помимо рекордного числа журналистов, в этом году на мероприятие аккредитовалась Ксения Собчак, ранее изъявившая желание баллотироваться на высший государственный пост.

ЕС продлил санкции против России

Лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций, ранее введенных против России за действия в отношении Украины. Об этом сообщил президент Петр Порошенко. Порошенко поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, других друзей Киева в ЕС "за решительную поддержку Украины и несокрушимое единство и солидарность перед агрессором".

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В Украину впервые пришел сжиженный газ из США

Частная компания впервые импортировала в Украину и разместила на хранение в ПХГ природный газ, который ранее прибыл морским путем из США в танкере-газовозе в порт польского города Свиноуйсьце и далее по газотранспортной системе был доставлен на украинскую территорию. Компания планирует поставить в течение семи месяцев 135 млн кубометров газа для нужд "Укртрансгаза".

НБУ упростил ввоз валюты

Национальный банк Украины принял решение с 14 декабря упростить порядок ввоза гражданами в Украину наличной иностранной валюты в наличной форме, говорится в сообщении НБУ. Украинцы смогут завозить в страну наличные на сумму свыше 10 тыс. евро в эквиваленте без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

Порошенко возглавил рейтинг топ-100 влиятельных людей Украины

Президент Петр Порошенко занял первое место в топ-100 "самых влиятельных людей Украины" по версии журнала "Фокус". В рейтинг вошли политики, министры, журналисты, спортсмены и артисты. На втором месте — экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Действующий премьер Владимир Гройсман занял третье место.

В Украине создали национальный лоукост SkyUp

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о создании украинского лоукоста, который будет выполнять внутренние и международные рейсы. Национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp начнет работу в апреле 2018 года. Чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям.

Киевский облсовет поддержал переименование Переяслав-Хмельницкого

Киевский областной совет 14 декабря решил внести представление в Верховную Раду о возвращении Переяслав-Хмельницкому исторического названия Переяслав. Переяслав-Хмельницкий — один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом. Нынешнее название получил в 1943 году после освобождения от немецких войск.

В Киеве на митинге подрались актеры театра и участники АТО

В четверг, 14 декабря, под зданием КГГА произошла драка митингующих актеров и участников АТО. Стычка случилась во время митинга работников Киевского театра им. Саксаганского, которые требуют выплатить им долги по зарплате. Актеры также объявили голодовку. Когда актеры пытались пройти на сессию облсовета, возникла давка, во время которой произошла драку с бойцами АТО, также пришедшими на сессию.

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Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. По итогам голосования украинец набрал 102 балла, сумев обойти Геннадия Головкина и Теренса Кроуфорда.

В 2006 году Указом Президента Украины была учреждена памятная дата — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (второе название праздника — "День ликвидатора"), который ежегодно отмечается 14 декабря (в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС).