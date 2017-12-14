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    Точка зрения

    Бортник: тема Украины не была ключевой для Путина

    Тема:

    Пресс-конференция Путина: что по Украине? (22)

    (обновлено: )1866120
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Путин не сказал ничего принципиально нового по Украине.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В четверг, 14 декабря президент РФ Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. В рамках общения со СМИ Путин, пусть и немного, но все же коснулся темы Украины. В частности, президент подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом, ответил на вопросы о судьбе Донбасса.

    Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что в плане Украины пресс-конференция Владимира Путина мало отличалась от двух его последних общений со СМИ.

    "Все, о чем говорил Путин по Украине можно подвести под общий знаменатель: Россия и дальше будет находится на своих позициях — уступать не будет, но и идти на эскалацию конфликта тоже не собирается. К слову, тема Украины не была ключевой и появилась только на втором часу и с подачи украинского журналиста. Единственной новостью можно считать только освобождение удерживаемых лиц. Возможно, новостью является то, что РФ соглашалась на разные варианты введения миротворцев. Речь о трех вариантах, которые назвал Путин", — отметил Бортник.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Что до остальных вопросов по Украине, то в ответах президента РФ было достаточно мало новой информации.

    "Риторика подачи информации достаточно мягкая. Пресс-конференция Владимира Путина демонстрирует очевидный тупик в украинско-российских отношениях, а также тупик в попытках разрешения украинского кризиса", — говорит Бортник.

    Вместе с тем, политолог подчеркнул, что на пресс-конференциях Путина уже не впервые упоминается фигура Виктора Медведчука.

    "Украинское руководство особо не хочет "светиться" в переговорном процессе по обмену пленными. В то же время, участие в этой теме позволяет получить некую долю политического пиара, власти и дальше будут участвовать в этом. Хотя, после ситуации с освобождением Надежды Савченко подход к ситуации с поенными стал более взвешенным и системным", — резюмировал Бортник.

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