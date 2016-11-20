Виммер: Меркель становится центральной фигурой сопротивления Трампу в ЕС

РИА Новости Украина

Не так давно весь мир обратил свои взоры на Берлин, где покидающий вскоре свой пост президент США Барак Обама встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Бывший госсекретарь в министерстве обороны Германии и заместитель председателя ОБСЕ Вилли Виммер предполагает, что в западном мире готовится своеобразный "путч" против нового президента Дональда Трампа. При этом ключевая роль отводится именно канцлерин Германии Ангеле Меркель.

Уходящий президент США Обама находился с визитом в Берлине. Наверняка он думал, что его прощальное турне будет проходить в более непринужденной атмосфере, не так ли?

— Да, после его прибытия в среду вечером можно констатировать: госпожа Меркель и американский президент Обама ели жареные сосиски. Но если бы речь шла только об этом, то у него не было бы необходимости совершать трансатлантический перелет. Их ему могли бы доставить и прямиком в Вашингтон.

Восемь лет назад Обама прилетел в Берлин с имиджем этакой "поп-звезды", и здесь его встречали сотни тысяч восторженных немцев. Однако в этот раз прием был не столь восторженным.

— Это верное замечание. Потому что он стал, пожалуй, первым американским президентом, при котором возник вопрос о том, кому в Америке принадлежит последнее слово. Мы же помним, что восемь лет назад Обама во всеуслышание пообещал закрыть Гуантанамо. Однако, будучи в должности президента, ему не удалось довести это дело до конца, хотя я готов поверить, что он искренне стремился к этому. Это, конечно, ясно демонстрирует, что мы имеем дело со страной, по поводу которой Европе стоит призадуматься. Это говорит о том, что в Америке у руля стоят силы, которые даже после того, что вполне можно назвать "предвыборной войной", и после избрания нового президента не отходят от руля и ведут политику, представляющую угрозу жизни всего мира.

Тогда Обама выступал в образе этакого "хорошего парня", причем ему, по сути, "авансом" вручили Нобелевскую премию мира. Насколько отдельно взятый человек может что-то изменить в системе? Он, будучи президентом, влияет на этот пост, или же этот пост влияет на самого президента?

— Да, мы это наблюдаем как раз в эти дни – вскоре после избрания нового американского президента по имени Дональд Трамп. Сейчас становится заметно, что в Вашингтоне сформировался своеобразный "военный истеблишмент" из демократов и республиканцев, который делает все для того, чтобы надеть на президента виртуальные наручники и дать ему понять, что он не сможет изменить воинственный курс последних лет, окончательно сформировавшийся именно при Обаме.

В связи с визитом Обамы в Берлин можно вспомнить две вещи: именно при этом президенте Обаме Германия довела свою политику по отношению к России буквально до самого порога войны. Сигнал Берлину, который он подает своим нынешним визитом, вредит Германии, потому что у нас до госпожи Меркель не было еще ни одного канцлера, который разругался бы со всеми европейскими соседями. Потому что это является результатом прошлогоднего "миграционного путча". Мы вдруг попали в изоляцию в Европе, и тут приезжает американский президент, причем не в Брюссель, что было бы логично, а именно в Берлин. И наступает тем самым кое-кому на мозоль.

А почему, по-вашему, он прилетел именно в Берлин, а не в Брюссель?

— Потому что надо было показать, что развитие ситуации в Европе, которое все всегда оценивали очень позитивно, на самом деле не нравится США. Они предпочитают рассорить европейские страны между собой, а не заниматься общими делами со всем ЕС. Это сигнал, который нельзя недооценивать.

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Каковы отношения между Обамой и Меркель – раз уж он приехал в гости специально к ней?

— Я готов согласиться с американским профессором, высказавшимся сегодня в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Этот профессор Дэвис был членом команды советников Хиллари Клинтон в ходе избирательной кампании, и он дал ясно понять, что сейчас многое зависит от вмешательства Германии во внутренние дела Соединенных Штатов. Госпоже Меркель отводится при этом роль – и об этом в последние дни писали ведущие американские газеты – "последней опоры сопротивления новому американскому президенту Трампу".

Немецкое правительство и госпожа "канцлерин" должны активно высказываться в адрес Трампа и тем самым поставить с ног на голову все межгосударственное сотрудничество в соответствии с нынешними представлениями о международной дипломатии. Это показывает, что мы имеем дело со своеобразной международной "коллективной политикой", которую ведут демократы совместно с "военным истеблишментом"демократов и республиканцев в Вашингтоне. И госпоже Меркель отводится при этом определенная роль. Если посмотреть, что Меркель говорила на прошлой неделе в связи с выборами в США, можно заметить, что она вполне готова сыграть ее.

Все с нетерпением ждут, что Обама скажет о Дональде Трампе, потому что пока еще никто из ведущих европейских политиков не имел реальных контактов с будущим американским президентом.

— Да, за 36 лет, в течение которых я наблюдаю за политикой Германии и сотрудничаю с представителями правительства, мне ни разу не доводилось сталкиваться с подобным. До сих пор немецкие политические партии и правительство всегда незамедлительно налаживали связи со всеми участниками американских выборов. И это всегда было нормальным политическим инструментом партий вроде ХДС или СДПГ, а также федерального правительства. Но то, что мы видим сейчас, когда о новом американском президенте известно, по сути, лишь то, как его зовут, является огромной неудачей правительства и политических партий Германии. Так нельзя заниматься политикой! Однако это показывает, что мы – европейские страны – действительно деградировали со времен объединения Германии. По-другому это и не назвать.

Вы только что упомянули профессора из команды Клинтон. Вы считаете, что на предстоящей в пятницу встрече с участием нескольких европейских лидеров действительно будет спланирован тайный трансатлантический путч?

— Этого нельзя исключать. Достаточно просто посмотреть, что говорит по этому поводу наша министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Как можно воспринимать то, что она указывает новому американскому президенту, как тому себя вести?

Если бы я был в Вашингтоне, я бы, вероятно, подумал, что против меня плетутся интриги, причем самым недостойным и подлым образом. Там более что, к примеру, господин Сорос и его друзья не делают секрета из того, что они выделят на борьбу с новоизбранным американским президентом огромные деньги. Это чем-то напоминает "коллективную политику", которую мы не наблюдали, пожалуй, с самого 1945 года. Очевидно, что Германия участвует в ней весьма активно, потому что New York Times уже написала об этом: "Госпожа Меркель является центральным элементом сопротивления Трампу".

Немецкие СМИ с приходом Трампа станут антиамериканскими? Это было бы что-то новое.

— Это очень интересное развитие ситуации. Они уже, по сути, являются антиамериканскими, потому что не признают права американского народа на избрание того президента, которого тот хочет. В Америке была настоящая "предвыборная война", что не представляется возможным в Европе. Однако в Америке было принято решение, которое немецкие "мейнстримовские" СМИ не признают. Такого я среди немецких СМИ еще не наблюдал.