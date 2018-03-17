Восстание сельхозмашин. Аграрии угрожают трассам Украины

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В девяти областях Украины сельхозпроизводители перекрывали автодороги в знак протеста против изменений в Налоговый кодекс. Организатор акции — Общественный союз "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) заявляет, что на такой радикальный шаг сельхозпроизводителей подтолкнула несправедливая налоговая политика власти.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, Верховная Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса. В ВАС считают, что данная норма была принята в пользу крупных перерабатывающих заводов, принадлежащих олигархам и международным транснациональным корпорациям. В то же время она вредит малым и средним сельхозпроизводителям. Как отмечала пресс-служба ВАС, в случае, если возмещение НДС при экспорте масличных будет отменен, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн.

Парализовали движение

На Полтавщине трассу Киев-Харьков перекрыли возле поселка Чутово. По сообщению пресс-службы областной полиции, с 10.30 до 11.30 в районе стационарного поста полиции у пгт Чутово, расположенного на автомобильной дороге Киев — Харьков — Должанский, около ста лиц проводили акцию и периодически непрерывно ходили по пешеходному переходу.

В Одесской области протестующие перекрыли международную трассу М-15 Одесса – Рени. Порядка 50 аграриев требовали возмещения НДС при экспорте масличных культур. Многие из участников акции протеста приехали на сельскохозяйственной технике, пишет.

Аналогичные мероприятия прошли в Черкасской (возле Умани), Херсонской (село Казацкое), Черниговской, Кировоградской (на трассе Стрый-Знаменка), Ровенской (возле города Корец на трассе Киев-Чоп), Винницкой (село Степное на трассе Стрый-Знаменка), и Хмельницкой (село Гавриловка на трассе Житомир-Черновцы).

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После проведения акции по перекрытию дорог стало известно, что Уманский райотдел полиции возбудил уголовное дело по факту блокирования аграриями автомагистралей. По результатам проведенных акций протеста были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 279 Уголовного кодекса Украины "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия". В ВАС такие действия силовиком сочли притеснением протестующих.

Акции будут масштабными

"Эти акции протеста прошли не потому, что кто-то так захотел. Это решение было принято самими людьми, аграриями, которых не устраивает то, что власти намерены сделать с отраслью. Если Верховная Рада не сможет рассмотреть законопроект №7403-2, сельхозпроизводители будут продолжать акции протеста. Аграрии требуют от депутатов в понедельник, 19 марта, внести данный законопроект в повестку дня Совета, а на следующий день — рассмотреть его в сессионном зале", — отметил заместитель председателя ВАС Михаил Соколов на пресс-конференции в Киеве.

Всеукраїнська Аграрна Рада Всеукраинская акция протеста аграриев

Аграрии угрожают бессрочным перекрытием дорог в случае, если народные избранники не поддержат данную законодательную инициативу. Следующее перекрытия дорог запланировано на 20 марта.

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года украинские аграрии уже перекрывали автомагистрали страны в Черкасской, Ровенской и Хмельницкой областях. Именно по причине отмены возмещения НДС при экспорте масличных культур и заменили автоматическую систему бюджетной поддержки сельхозпроизводителей "ручным" распределением бюджетной дотации.

По утверждению сельхозпроизводителей в ближайшей перспективе это приведет к снижению закупочных цен на масличные культуры и увеличению прибылей монополий, которые владеют большинством маслоэкстракционных заводов. И уже к концу нынешнего года результатом таких изменений в налоговое законодательство станет банкротство мелких и средних сельхозпроизводителей, а приближенные к власти олигархи дополнительно заработают от 10 до 16 млрд. гривен.

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Представители малого и среднего бизнеса требуют защитить законное право каждого украинца работать на своей земле и в своей стране, не платя коррупционную дань олигархам, которые прикрывают свое стремление к наживе интересами страны. Они требуют защитить право работников сельскохозяйственных предприятий на достойное вознаграждение своего нелегкого труда, ведь из-за увеличения налогового давления аграрии не только не смогут воплотить в жизнь планы по увеличению размера заработной платы, но и будут вынуждены увольнять работников, а также уменьшать помощь, которую они оказывают местным общинам и социальной сфере сел.