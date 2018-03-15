Всеукраинский бунт аграриев: заблокированы ключевые трассы

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В четверг в ряде областей страны началась всеукраинская акция аграриев, в ходе которой участники протеста перекрыли трассы, сообщает пресс-служба Общественного союза "Всеукраинская Аграрная Рада".

Всеукраїнська Аграрна Рада Всеукраинская акция протеста аграриев

В частности, дороги заблокированы на участках:

— Кировоградская обл.: автодорога М-12, в 10 км от м;

— Новоархангельск (рядом с кафе "Казацкая застава");

— Черкасская обл.: автодорога Е-95, пост полиции вблизи г. Умань;

— Херсонская обл.: автодорога Р-47, с. Казацкое;

— Черниговская обл.: автодорога М-01, с. Кипти;

— Винницкая обл.: автодорога М-12, Гайсинский район, с. Степное;

— Одесская обл.: автодорога М-15, Измаильский район, с.Кирничкы;

— Ровенская обл., Автодорога М-06 вблизи г.. Корец;

— Хмельницкая обл., Автодорога Н-03, с. Гавриловке;

— Полтавская обл., Автодорога М-03, с. Чутово.

"На такой радикальный шаг сельхозпроизводителей подтолкнула налоговая политика власти в пользу аграрных олигархов. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, Верховная Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Данная норма была принята в пользу крупных перерабатывающих заводов, принадлежащих олигархам и международным транснациональным корпорациям. В то же время она вредит малым и средним сельхозпроизводителям", — объясняет "Всеукраинская Аграрная Рада".

В случае, если возмещение НДС при экспорте масличных будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн.

"Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных. Если народные избранники не поддержат данную законодательную инициативу, акции протеста будут повторяться и приобретать большие масштабы. Следующие перекрытия дорог запланированы на 20 марта. Точное время и точки перекрытия дорог будут сообщены в пятницу, 16 март", — сообщают аграрии.

Ранее в Кабмине сообщили, что Украина за январь-ноябрь 2017 года увеличила выручку от экспорта аграрной и пищевой продукции в страны Европейского Союза до 5,2 млрд долл, что на 38,2%, или на 1,4 млрд долл, больше, чем за аналогичный период 2016 года.