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    Общество

    Всеукраинский бунт аграриев: заблокированы ключевые трассы

    (обновлено: )51360
    Как сообщает "Всеукраинская Аграрная Рада", участники протеста требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных.
    Всеукраинская акция протеста аграриев
    Всеукраїнська Аграрна Рада

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В четверг в ряде областей страны началась всеукраинская акция аграриев, в ходе которой участники протеста перекрыли трассы, сообщает пресс-служба Общественного союза "Всеукраинская Аграрная Рада". 

    Всеукраїнська Аграрна Рада
    Всеукраинская акция протеста аграриев

    В частности, дороги заблокированы на участках:

    — Кировоградская обл.: автодорога М-12, в 10 км от м; 

    — Новоархангельск (рядом с кафе "Казацкая застава");

    — Черкасская обл.: автодорога Е-95, пост полиции вблизи г. Умань;

    — Херсонская обл.: автодорога Р-47, с. Казацкое;

    — Черниговская обл.: автодорога М-01, с. Кипти;

    — Винницкая обл.: автодорога М-12, Гайсинский район, с. Степное;

    — Одесская обл.: автодорога М-15, Измаильский район, с.Кирничкы;

    — Ровенская обл., Автодорога М-06 вблизи г.. Корец;

    — Хмельницкая обл., Автодорога Н-03, с. Гавриловке;

    — Полтавская обл., Автодорога М-03, с. Чутово.

    "На такой радикальный шаг сельхозпроизводителей подтолкнула налоговая политика власти в пользу аграрных олигархов. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, Верховная Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Данная норма была принята в пользу крупных перерабатывающих заводов, принадлежащих олигархам и международным транснациональным корпорациям. В то же время она вредит малым и средним сельхозпроизводителям", — объясняет "Всеукраинская Аграрная Рада". 

    В случае, если возмещение НДС при экспорте масличных будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн.

    "Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных. Если народные избранники не поддержат данную законодательную инициативу, акции протеста будут повторяться и приобретать большие масштабы. Следующие перекрытия дорог запланированы на 20 марта. Точное время и точки перекрытия дорог будут сообщены в пятницу, 16 март", — сообщают аграрии.

    Ранее в Кабмине сообщили, что Украина за январь-ноябрь 2017 года увеличила выручку от экспорта аграрной и пищевой продукции в страны Европейского Союза до 5,2 млрд долл, что на 38,2%, или на 1,4 млрд долл, больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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