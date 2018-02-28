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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: а что, атошникам разрешили сафари на людей?

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (291)

    (обновлено: )1778202
    Новые реалии украинской юриспруденции: боец полка "Азов", зарезавший на улице жителя Мариуполя, будет два года платить государству штраф в размере 20% от зарплаты. Такой вердикт суда вызвал в соцсетях невероятную шумиху.
    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Шок от убийства. Шок от штрафа за убийство

    Украинская Фемида непредсказуема. Бывший боец полка "Азов", который в ноябре 2016 года в Мариуполе убил на улице местного жителя, в течение двух лет будет платить государству штраф в размере 20% от зарплаты. Об этом сообщил сайт Мариуполя, ссылаясь на реестр судебных решений. Сначала дело было квалифицировано как убийство при превышении мер необходимой самообороны, однако позже суд посчитал, что в данном случае будет достаточно более мягкого наказания.

    Конфликт между военнослужащим и местным жителем, в результате которого "азовец" достал нож и перерезал обидчику горло, произошел на почве политических взглядов. В суде военный пояснил, что потерпевший начал первым: он оскорблял его и угрожал физической расправой, а также хватал за одежду. Однако в украинском сегменте соцсетей новый вердикт суда восприняли не очень благосклонно:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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