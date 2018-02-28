Соцсети: а что, атошникам разрешили сафари на людей?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинская Фемида непредсказуема. Бывший боец полка "Азов", который в ноябре 2016 года в Мариуполе убил на улице местного жителя, в течение двух лет будет платить государству штраф в размере 20% от зарплаты. Об этом сообщил сайт Мариуполя, ссылаясь на реестр судебных решений. Сначала дело было квалифицировано как убийство при превышении мер необходимой самообороны, однако позже суд посчитал, что в данном случае будет достаточно более мягкого наказания.

Конфликт между военнослужащим и местным жителем, в результате которого "азовец" достал нож и перерезал обидчику горло, произошел на почве политических взглядов. В суде военный пояснил, что потерпевший начал первым: он оскорблял его и угрожал физической расправой, а также хватал за одежду. Однако в украинском сегменте соцсетей новый вердикт суда восприняли не очень благосклонно:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook