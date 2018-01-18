Евробляхам конец! Судьба конфискованных машин определена

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Уже ни у кого нет сомнений, что наше правительство просто так ничего не делает, а если что и проталкивает, то с дальним прицелом. К примеру, зачем платить огромные деньги за автомобиль, если все можно получить "на шару", считают закарпатские активисты, которые выяснили, куда же деваются конфискованные автомобили с еврономерами.

"Евробляхи" вне закона

В Верховной Раде уже давно озабочены проблемой, как сократить количество нерастаможенных автомобилей, которые в последние годы из-за безденежья приобретают украинцы. Согласно разработанному законопроекту, транзит и временный ввоз автомобилей в страну планируется оставить, но документ предлагает запретить передавать право управления автомобилем посторонним лицам. Иными словами, пользоваться машиной сможет только нерезидент, который пересек границу. То есть передавать такое транспортное средство в управление гражданину Украины нельзя, иначе автомобиль будет конфискован. Чиновники планируют наделить полицию правом задерживать автомобиль и транспортировать его до границы.

В разработанном законопроекте предусмотрено временное снижение ставок ввоза для таких автомобилей, что поможет владельцу растаможить свое приобретение дешевле, чем на сегодняшний день. Рассчитывать платеж будут исходя из возраста авто. Планируется снизить его в два раза. Но все равно для некоторых категорий автолюбителей это будет крайне высокая сумма.

Участь автомобилей тех, кто не смог заплатить растаможку и получить украинские номерные знаки, незавидна. Автомобиль в таком случае будет конфискован. А после этого, начнется долгий путь поиска ему нового, лучшего, владельца, и будет это происходить по очень простой и действенной схеме, которая сейчас довольно популярна на Закарпатье.

Дадут, но не всем

Как рассказывает представитель общественной организации "Доста" Паша Павлов, в приграничном регионе происходят очень интересные вещи. Особенно они касаются украинцев, купивших за границей автомобиль и пытающихся его ввезти на Украину. Не все умудряются пройти таможенный контроль, потому что машины отбирают по надуманным предлогам. К примеру, из-за отсутствия доверенности на право управления транспортным средством, которую отменили еще в 2010 году. Такое авто конфискуется и передается на аукцион. Там-то и начинается самое интересное.

"На аукционе минюста автомобиль выставляется за огромные суммы. Судите сами — BMW 25 TDS, 1997 года выпуска оценивается в 238 тысяч гривен. Он таких денег не стоит. За эту сумму за границей можно купить намного новее машину, да еще и на растаможку хватит. Естественно, что очередь из желающих не стоит, а если за три аукциона машины не продают, то их раздают чиновникам бесплатно. Вот после последнего аукциона не проданными машинами распорядились так: Мерсеdеs класса S с кожаным салоном ушел эмчээсникам, на нем же удобно пожары тушить. BMW 2005 года отдали местной полиции. Мерсеdеs S и BMW 1995 года пошел на обновление автопарка в зоне АТО, наверное по тем дорогам очень удобно разъезжать на иномарках представительского класса. Львиная доля машин ушла в Киев непонятно каким организациям и конторам. Только одно BMW выделили бедной семье из Кривого Рога по их заявке, но насколько она бедна, неизвестно. Еще часть автотехники отправили на утилизацию, в том числе и разобранный квадроцикл", — отмечает активист.

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При этом, как рассказывает Паша Павлов, ни один автомобиль не выделили лечебным учреждениям области, при том что среди утилизированных были достаточно новые и вполне пригодные к эксплуатации машины.

Шара! Приди!

Вся эта информация лишь из одной приграничной области. Не факт, что такие же схемы не проворачивают и в других регионах. Можно только представить, как пополнится автопарк чиновников или членов общественных организаций, если в скором будущем начнут конфисковывать завезенные и нерастаможенные автомобили.

"Действительно, процедура изъятия и продажа конфискованного имущества такая интересная. Если имущество не продается после торгов, оно передается на благотворительные нужды, и перечень организациям, которым оно идет, установлен законом. Кому что идет, устанавливает специальная комиссия. Существует определенное ограничение по отчуждению этого имущества, наличие которого должны проверять. Есть ли в этом процессе коррупционные схемы, не передают ли кому-то для личного пользования, исключать нельзя. Насколько мне известно, ни одного уголовного дела ни в отношении членов комиссии, ни в отношении лиц, которым передано это имущество, еще не открывалось", — отмечает РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Одно понятно, без владельца ни один автомобиль не останется. В проигрыше, как всегда, окажется казна.