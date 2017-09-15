Еврономера. Пока власть и владельцы не понимают друг друга - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Активисты, выступающие за доступное растаможивание авто на еврономерах, отказались подписывать меморандум с представителями власти. Несмотря на это, соответствующий законопроект все равно будет разработан и представлен на рассмотрение в Верховную Раду.

Параллельно разрабатывается два документа для авто на еврономерах, сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Один закроет границы для автомобилей, которые незаконно используют режим временного ввоза или транзит. А вторым законопроектом водителям предложат растаможить и поставить на учет автомобили уже ввезенные в страну. Стоить это должно примерно в 1-1,4 тысяч евро в зависимости от года выпуска авто и объема двигателя.

Что делать с авто на иностранной регистрации в Украине, своим мнением в эфире радиостанции Голос Столицы поделился автоюрист Владимир Караваев.

Почему собственники авто на еврономерах отказались подписывать меморандум о льготном растаможивании?

— Они правильно сделали, потому что любой меморандум это филькина грамота. Оно ничего не дает и никаких гарантий не дает. Гарантии — это то, что уже изложено сначала в виде законопроекта и за что проголосовало 226 депутатов. Вот это гарантии.

Юристы говорят, что одна из причин нежелания достичь компромисса в том, что для растаможивания авто нужно быть его владельцем? А именно эти машины чаще всего завозили без оформления.

— Вы знаете, закон на то и есть закон. Все, что прописано в законе — должно выполняться. И, к сожалению, то, что у нас происходит с еврономерами, это только следствие. Когда у нас начиная с самой верхушки идет полное игнорирование целого ряда законов, когда у нас полностью игнорируется Конституция, это естественно тянет за собой те последствия, которые мы на сегодня имеем с этими нерастаможенными автомобилями.

В чем основная проблема?

— Пока я не вижу никакого камня преткновения. Потому что я повторяю, меморандум — это филькина грамота, она ничего не дает. Я сначала хочу увидеть тот законопроект, который будет разработан, тогда буду комментировать именно законопроект. Сначала на стадии разработки, потом, после того, когда уже депутаты будут его рассматривать. Это не задача юристов, комментировать меморандумы.

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Нина Южанина говорит, что разрабатывается два документа: первый закроет границы для автомобилей, которые незаконно используют режим временного ввоза или транзит.

— Я думаю, сделать это будет невозможно, всякие заявления, что давайте будем ограничивать временный ввоз, или лишим транзита… Минуточку, мы являемся участниками целого ряда международных договоров. Это будет противоречить международным нормам. Готова ли Украина взять на себя такую смелость? Проигнорировать международные нормы, под которыми мы подписались, я в этом не уверен.

Ранее же была схема: иностранцы заехали в Украину, поставили машину на учет, и такой ситуации не было.

— А сейчас, вы думаете, делается по-другому? Все делается в рамках закона. Поверьте мне, если бы все открыто делали за рамками закона, ни один бы автомобиль не заехал. А поскольку закон соблюдается, автомобили сюда заезжают.

Если рассматривать второе предложение, то растаможить и поставить на учет автомобили, уже ввезенные в страну, будет стоить примерно 1-1,4 тысячи евро. Согласятся на это протестующие?

— Я думаю, главе профильного комитета надо быть более дальновидной и говорить не только о тех автомобилях, которые "евробляхи". А нужно говорить о том, что каждый украинец, который покупает новый автомобиль, должен за растаможку заплатить в пределах 1000 евро. И тогда это будет решение той проблемы, которая сегодня возникла, именно потому что такая экономическая ситуация в стране.

Вы напрасно пытаетесь сузить проблему до владельцев нерастаможенных автомобилей. Многие люди, в том числе участники этой акции, говорят о том, что мы за то, чтобы это касалось абсолютно каждого украинца. И я являюсь сторонником. А вот эта вот попытка отсечь: это владельцы "евроблях", а это все остальные владельцы транспортных средств…

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Сколько стоит в Европе оформить старую машину?

— А почему мы говорим о старых автомобилях? Мы не достойны ездить на новых автомобилях? А растаможить новый автомобиль стоит порядка 300-500 евро. Есть разница? Я озвучиваю позицию любого гражданина с точки зрения здравого смысла. С учетом той экономической обстановки, которая у нас в стране возникает, с учетом опять же опыта Европы, у нас не должна растаможка автомобиля стоить вообще половину или же 100% его стоимость. Растаможка любого автомобиля должна стоить в пределах 500 евро.

Мы не говорим сейчас о новых авто. Сколько стоит в Европе оформить старую машину?

— Я не знаю. Потому что вся Европа пытается избавиться от старых автомобилей, они думают о своей экологии. И одна из точек зрения, что эти старые автомобили все едут сюда. Да, они едут сюда, потому что они там стоят гораздо дешевле. Да, они едут сюда, потому что там с каждым годом обслуживание такого автомобиля становится дороже. Да, они едут сюда, потому что сегодня рядовой украинец реально за эти деньги может себе позволить купить автомобиль.

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Как решить ситуацию? Как легализовать авто, которые уже ввезены в Украину?

— Для этого нужно, первое, чтобы те, кто сидит на печерских пагорбах, опустились к реальной жизни, и поняли, что тут происходит, в нашей экономике, что происходит в стране. У меня такое ощущение, что мы просто живем в разных странах. До тех пор, пока мы будем говорить на разных языках, эта проблема не разрешится.

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Напомним, на прошлой неделе сторонники легализации автомобилей с иностранными номерами устроили митинг в центре столицы. Они угрожали бессрочной акцией, однако в дальнейшем прекратили протест. Автоюрист Богдан Глядык говорит, что с каждым днем автомобилей на еврономерах ввозят в Украину все больше, и чем дальше будет откладываться урегулирование этой проблемы, тем мучительнее станут последствия.