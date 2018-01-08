Бортник: Украина уже не является социальным государством

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Обещанный правительством трехпроцентный рост ВВП ничего не изменит в жизни простых украинцев, процесс социального и имущественного расслоения продолжится, основная масса населения будет беднеть. Но винить в этом некого, с украинцами делают то, что они сами позволяют с собой делать.

Об этом сказал в интервью РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Правительство обещает 3% роста ВВП в 2018 году. Скажется ли это на положении простых граждан?

— Конечно, это никак не скажется. Сам по себе этот небольшой рост ничего не даст при высоком уровне тенизации украинской экономики. По разным оценкам, сегодня от 39% до 55% украинской экономики в "тени". Если бы рост ВВП сочетался с процессом детенизации экономики, хотя бы по 10% в год, вот тогда бы украинцы почувствовали…

А два, три, пять процентов роста ВВП — это просто самопиар правительства, попытка доказать обществу, что они что-то делают, что есть какая-то позитивная тенденция, есть какая-то надежда.

Но для общества это нечувствительно. Тем более, что украинская экономика сегодня функционирует абсолютно в ручном режиме, когда при росте ВВП в полтора-два процента, скажем так, минимальную зарплату могут поднять сначала в два раза, потом еще на 700 гривен… Все это в ручном режиме.

Но уровень благосостояния граждан, социальный уровень граждан не зависят, по большому счету, от состояния экономики (если говорить об официальных цифрах), потому что экономика работает наполовину в теневом секторе. И власть имущие используют этот теневой сектор по своему усмотрению — и стригут овец на длину шерсти, и кормят овец, насколько считают, что их нужно кормить. Соответственно, и социальные стандарты на таком же уровне.

В таком случае возникает вопрос: работает ли при такой системе статья Конституции, в которой записано, что Украина — социальное государство?

— Не работает, безусловно. За последние три года не осталось таких разделов Конституции, которые бы не были нарушены. Если честно говорить, то сегодня украинская власть обязана инициировать новую Конституцию, потому что Конституция образца 1996 года не работает. От ключевых определений этой Конституции власть уже отказалась, начиная от формы правления и заканчивая социальными стандартами и т.д.

Нужен новый общественный договор?

— Нужен новый договор, нужна новая Конституция, потому что нынешняя Конституция — она для социального, правового, демократического государства, коим Украина на данный момент не является.

То есть, власть должна предложить Конституцию, в которой все будет написано уже по-честному? Пойдет власть на это?

— Власть, конечно, на это (на принятие новой Конституции — Ред.) не пойдет, потому что нынешний Основной закон позволяет ей регулярно пиариться как внутри, так и вне страны.

Мы как бы существуем в двух параллельных реальностях. Одна реальность медийная, которую пытаются навязать, в этой реальности Украина вот-вот станет членом ЕС и так далее, и тому подобное. Это виртуальная реальность.

И есть другая реальность, в которой 70% украинцев — бедные люди, получающие субсидии, потому что они не способны заплатить за услуги ЖКХ, которые, по данным НАН Украины, на 30% от необходимой нормы недоедают мяса, на 38% — молочных продуктов, на 22% — яиц…

Виртуальная и реальная реальности продолжают у нас одновременно сосуществовать.

Какие видите перспективы в изменении не-виртуальной реальности? Будет ли и дальше расти пропасть между богатыми и бедными?

— Да, будет и дальше расти. Мы видим, что 70% (по другим оценкам — 60%) украинцев — бедные, а, скажем так, топ-10 из списка Forbes нарастили свои богатства на 40%. Социальное расслоение у нас приобретает уже абсолютно неадекватные и циничные формы.

И это продолжится, потому что через инструменты инициирования повышения стоимости услуг ЖКХ и другими способами самые богатые продолжат богатеть, а бедные будут беднеть. Скорее всего, в конце этого политического цикла, к 2019 году мы увидим такую картину расслоения, в которой уже 75% украинцев будут бедными, то есть, они не будут обеспечивать свой рацион по нормам питания, а 5% будут очень богатыми, будут чувствовать себя хорошо и будут контролировать украинскую экономику, политику и медиасферу.

Получается, что 20% можно отнести, достаточно условно, конечно, к среднему классу?

— Примерно 15% — это обслуживающий персонал круппного капитала. Это разного рода чиновники, которые тоже хорошо зарабатывают, это военные, это разного рода бюджетники, зависимые от государства. Это и есть украинский средний класс. Хотя он и не соответствует параметрам среднего класса, принятым в мире, но это люди, которые могут что-то отложить.

Вы говорили о конце политического цикла к 2019 году. Но видите ли вы шанс на то, что выборы смогут что-то изменить?

— Выборы, конечно, что-то изменят. А насколько глубокими будут изменения — это зависит от явки граждан. Если явка будет 40%, изменения будут номинальными. Если явка будет на уровне, традиционном для Украины — 65-70%, то тогда, я думаю, изменения могут быть кардинальными. И следующее государство будет более социально ответственным.

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Другими словами, шанс есть, но все зависит от самих украинцев?

— Все зависит от самих украинцев — и то, что будет, и то, что уже случилось. Овец стригут на длину шерсти, с нами делают то, что мы позволяем с собой делать.