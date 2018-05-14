The Times: грустная истина - улыбка вас старит

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Ложное убеждение, что мы выглядим моложе, когда улыбаемся, заставляет миллионы пользователей выкладывать в соцсети фото, на которых они выглядят старше своих лет", — пересказывает журналист The Times Марк Бридж выводы канадских и израильских ученых.

"40 участников эксперимента должны были угадать возраст 35 мужчин и 35 женщин по фотографиям их лиц. На одних фото люди улыбались, на других выражение лиц было нейтральным. Оказалось, что участники "прибавили" улыбавшимся людям в среднем год. И все же после эксперимента большинство участников заявили, что улыбка помогает выглядеть моложе", — говорится в статье, основанной на публикации в апрельском номере научного журнала Psychonomic Bulletin and Review.

Исследователи пояснили: когда человек улыбается, он выглядит значительно старше, потому что видны морщины вокруг глаз. "Правда, это противоречит результатам исследования от 2011 года, опубликованного в Psychology and Aging: тогда участники, угадывая возраст улыбающихся людей, сочли, что они на два года моложе, чем те же люди, запечатленные на фото с другими выражениями лиц", — говорится в статье.

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Ранее американские ученые в результате опытов на мышах обнаружили связь генов, отвечающих за цвет волос, с генами, которые контролируют иммунную систему организма. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в PLOS Biology. По словам исследователей, ген MITF, который связан с регуляцией уровня белков-интерферонов, противостоящих бактериям и вирусам, снижает их количество в клетках-меланоцитах. Ученые отмечают, что это приводит к поседению волос.

"Данное открытие позволяет предположить, что гены, контролирующие пигментацию волос и кожи, также принимают участие в управлении иммунной системой", — цитирует портал Science Daily Уильяма Павана, одного из авторов исследования. Полученные результаты помогут пролить свет на то, почему люди иногда седеют после болезни или сильного стресса, говорится в сообщении.

Ранее ученые выяснили, что одиночество не чуждо ни молодым, ни пожилым. При этом молодые испытывают его чаще других. По их словам, одиночество причиняет вред такой же, как и пачка выкуренных сигарет в день.

Медики провели исследование, которые выявили, кто больше всего подвержен одиночеству и какие его последствия. Среди 20 тысяч опрошенных наивысший уровень одиночества отмечен у молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. По шкале одиночества, составленной Калифорнийским университетом, они набрали 48 баллов, тогда как люди старше 72 лет – только 39.

Ученые отмечают, что это очень сильно влияет на здоровье человека, и сравнили одиночество с курением. По их словам, вред такой же (или даже больше), как и от 15 выкуренных сигарет в день. В исследовании сказано, что соцсети не влияют на чувство одиночества. Молодые люди, которые регулярно ими пользуются, точно так же чувствуют себя одинокими, как и те, кто не питает к ним страсти.